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ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನವ ದಂಪತಿಗಳ ಕಲರವ

ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ರಥೋತ್ಸವ ಎಂಬ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನವ ದಂಪತಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹಣ್ಣು-ಧವನ ಎಸೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ
ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 28, 2026 at 7:43 PM IST

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ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೇವಾಲಯವಾದ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವವು ಸಹಸ್ರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.

ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:37ಕ್ಕೆ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಸಿ. ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ, ಮಳೆ - ಬೆಳೆಯಾಗಿ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ಒಳಿತಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದರು. ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ರೈತರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ರಥೋತ್ಸವ ಎಂಬ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನವ ದಂಪತಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹಣ್ಣು-ಧವನ ಎಸೆದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನವ ದಂಪತಿಗಳ ಕಲರವ
ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿದ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನವ ದಂಪತಿಗಳ ಕಲರವ (ETV Bharat)

ಇದು ನವ ದಂಪತಿಗಳ‌ ಜಾತ್ರೆ: ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪತ್ನಿ ತವರಿಗೆ ಹೋಗಲಿದ್ದು, ಈ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಂಪತಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ನವ ದಂಪತಿಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಎಂತಲೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.

ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ನವದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ರಥಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು ಧವನ ಎಸೆದು ಹರಕೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭಾಗಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೂತನ ದಂಪತಿಯ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರಲಿದೆ, ಸಂಕಷ್ಟ ದೂರ ಆಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ಬಹುದಿನಗಳ ನಂಬಿಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೋ ದಂಪತಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ನವ ಜೋಡಿಗಳು ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರನಿಗೆ ನಮಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅರ್ಚಕರು ಹೇಳುವುದೇನು? ಅರ್ಚಕರಾದ ನಾಗರಾಜ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ನವ ದಂಪತಿಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ರಥಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು-ಧವನ ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ, ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ಎಂಥಲೂ ಹೆಸರಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜರಾಗಿದ್ದ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಈ ದೇಗುಲ ಕಟ್ಟಿಸಿದರು. ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ 200 ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ 190 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಈ ರಥ ಚಲಿಸುವುದು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನವದಂಪತಿಗಳ ಮಾತೇನು? ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪತ್ನಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯಮಾಡುವ ಜಾತ್ರೆ ಇದು, ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪನಂಜಾಬ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ನವ ವಿವಾಹಿತರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ, ನೂತನ ದಂಪತಿಗಳು ಹಣ್ಣು-ಧವನ ಎಸೆಯುವುದು ತಲೆ ತಲಾಂತರದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡ ಬಂದ ಪದ್ಧತಿ ಎಂದು ಅರಕಲವಾಡಿಯ ನಾಗರಾಜು ದಂಪತಿ ಹೇಳಿದರು.

ಇನ್ನು, ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ರೇಷ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಕಿರಣ್ ದಂಪತಿ ಮಾತನಾಡಿ, 5 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದೆ, ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಬಂದು ಹಣ್ಣು-ಧವನ ಎಸೆದು ನಮಿಸಿದ್ದು ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.

ಸೂಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್: ಜಾತ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ರಥೋತ್ಸವದ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 04 ಡಿಎಸ್‌ಪಿ, 11 ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌, 22 ಸಬ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌, 47 ಎಎಸ್‌ಐ, 270 ಜನ ಪೊಲೀಸರು, 100 ಜನ ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳದವರು, 02 ಕೆಎಸ್​ಆರ್​ಪಿ, 04 ಡಿಎಆರ್ ತುಕಡಿಗಳು, ಒಂದು ಕಮಾಂಡೋ ಪಡೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪುಂಡರ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಂಡ ಹಾಗೂ "ಅಕ್ಕಪಡೆಯ" ಅಧಿಕಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

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TAGGED:

CHAMARAJANAGAR
ಆಷಾಢ ಮಾಸ
ನವ ದಂಪತಿಗಳ‌ ಜಾತ್ರೆ
ಚಾಮರಾಜೇಶ್ವರ ರಥೋತ್ಸವ
CHAMARAJESHWAR RATHOTSAV

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