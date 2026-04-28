ಮಂಗಳೂರಿನ ಪದವು ಕುಲಶೇಖರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ಶನೈಶ್ಚರ ದೇವಸ್ಥಾನ!

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪದವು ಕುಲಶೇಖರದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ವರದಿ : ವಿನೋದ್ ಪುದು

ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ದೇವಸ್ಥಾನ (ETV Bharat)
Published : April 28, 2026 at 3:44 PM IST

ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) : ಶನೇಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮನಿಗೆ ಆಗಮೋಕ್ತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ದ‌‌.ಕ‌.ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಗರದ ಪದವು ಕುಲಶೇಖರದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದೆ. ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಂದು ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ, ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿ, ಶ್ರೀದುರ್ಗಾದೇವಿ, ನವಗ್ರಹ ದೇವರುಗಳ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿತು.

ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ ಪದವು ಶಾಖೆಯು 1990 ರಿಂದ ಕುಲಶೇಖರ ಕೈಕಂಬದಲ್ಲಿನ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ನಡುವೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಶ್ರೀ ಸಗ್ರಹ ಮುಖ ಶನೈಶ್ಚರ ಮಹಾಯಾಗ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. 2023ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ, 10 ಸೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಗ ಖರೀದಿಸಿ, ನೂತನ ಶಿಲಾಮಯ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ 2024ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೀಗ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಶನೈಶ್ಚರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಸಹಿತ ಶ್ರೀ ಶನೈಶ್ಚರ, ಮಹಾಗಣಪತಿ, ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಬಿಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನೆರವೇರಿದೆ.

ಹೋಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು (ETV Bharat)

ಈ ಶನೈಶ್ಚರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸೇರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ‌. ಆದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್, ಅನ್ನಛತ್ರ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ವೇದಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಬಾಂಧವರು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜಾಗವನ್ನು ಉದಾರವಾಗಿ ನೀಡಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ.

ಶನೈಶ್ಚರ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ್ ರೈ ಪದವು ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಅವರು, 'ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿ ದೇವರ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಮಂದಿರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಶನಿದೇವರ ಆರಾಧನೆ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರೂಪ ಪಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ನವಗ್ರಹಸಹಿತ ಶನೈಶ್ಚರ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗೆಯರ ಗುಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆ, ಊರಿನವರು, ಪರಊರಿನವರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶನೈಶ್ಚರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೊದಲ ಶನೈಶ್ಚರ ದೇವಸ್ಥಾನ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿತು (ETV Bharat)

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ ಶನೈಶ್ಚರನ ಆರಾಧನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಜನರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೆನಿಸಿದೆ.

