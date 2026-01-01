ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್! ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಯುವಜನತೆ
ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹೊಸ ವರ್ಷ 2026ನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
Published : January 1, 2026 at 10:46 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ/ದಾವಣಗೆರೆ/ಮೈಸೂರು: ರಾಜ್ಯದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. 2025ಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಜನರು 2026ನ್ನು ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ, ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವರದಿ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಜನ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಕ್ಲಬ್, ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಈವೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆಗುವುದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುವ ಜನತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್, ಮಲೆನಾಡ್ ಶೈರ್, ಕಂಟ್ರಿ ಕ್ಲಬ್, ಸಿಟಿ ಕ್ಲಬ್, ಅಡಕೆ ಮಂಡಿ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾಗರದ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಬಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ತರಹೇವಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಡಕೆ ಮಂಡಿ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆ ವರದಿ: ಬೆಣ್ಣೆ ನಗರಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹೊಸವರ್ಷವನ್ನು ಜನರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಈವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು. ಯುವಕರಿಗಿಂತ ನಾವೇನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಯುವತಿಯರು ಶಂಕರ್ ನಾಗ್ ಚಿತ್ರದ 'ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ.. ಹಾಡು ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ' 'ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಬಂದ್ಲು', 'ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಂತ ಹುಡ್ಗಿ ಬಂದ್ಲು ನೋಡು' ಹಾಡಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಾಕಿದರು.
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿದರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ರಂಗು ರಂಗಿನ ಪಟಾಕಿ ಚಿತ್ತಾರ ಬಿಡಿಸಿದವು. ಹಿಂದಿ ಹಾಡುಗಳಾದ ಗಂದಿ ಗಂದಿ ಬಾತ್, ಓ ರಾತ್ ಭರ್, ತೇರೆ ಧ್ಯಾನ್ ಕಿದರ್ ಹೈ ತೇರ ಹೀರೋ ಇದರ್ ಹೈ, ಸಾಂಗ್ಗಳಿಗೆ ದಂಪತಿಗಳು ಸಖತ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಗೇಮ್ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಿಸಿದರು.
ಈವೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೌನ್ಸರ್ಗಳು ವಿಶೇಷ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದರು. ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕುಣಿಯಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದ ಗಸ್ತು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮೈಸೂರು ವರದಿ: ಮೈಸೂರಿನ ಜನರೂ ಕೂಡ ಹೊಸವರ್ಷವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಅರಮನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅರಮನೆ ಮುಂಭಾಗ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.
