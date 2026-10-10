ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಚಳಿಗಾಲದ ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾಗೆ ನೇರ ವಿಮಾನ; ಪುಣೆ, ಅಗತ್ತಿಗೂ ಹೊಸ ಹಾರಾಟ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 181ರಿಂದ 195ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 14 ಹೊಸ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
Published : October 10, 2026 at 8:04 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕರಾವಳಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ದೇಶೀಯ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ನೂತನ 'ಚಳಿಗಾಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ'ಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇಸಿಗೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 181ರಿಂದ 195ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 14 ಹೊಸ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ದೇಶೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪುಣೆ, ಅಗತ್ತಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಪರ್ಕ:
ಫ್ಲೈ91 (Fly91) ಹೊಸ ಸೇವೆ: ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಫ್ಲೈ91' ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದ ಅಗತ್ತಿ (Agatti) ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆಗೆ ದಿನಂಪ್ರತಿ ಹೊಸ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದಲೇ ವಾರಕ್ಕೆ 14 ಹೊಸ ಹಾರಾಟಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಲ: ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಬೋಯಿಂಗ್ 737-8 ನ್ಯಾರೋ ಬಾಡಿ ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ದಿನ ಮರು ಹಾರಾಟ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
ಮುಂಬೈಗೆ ಇಂಡಿಗೋ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಿಪ್: ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರವಾದ ಮುಂಬೈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ಆವರ್ತನವನ್ನು (Frequencies) ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ. ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಸಂಚಾರವು 133ರಿಂದ 136ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.
ಗಲ್ಫ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಕೊಡುಗೆ – ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾಗೆ ನೇರ ವಿಮಾನ: ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಗಡಿನಾಡಿನ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ (ಗಲ್ಫ್) ವಲಯಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ: ಯುಎಇಯ ಪ್ರಮುಖ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾಗೆ (Ras Al Khaimah) ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನೇರ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.
ಕುವೈತ್ ಮರು ಆರಂಭ: ಕುವೈತ್ಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪುನಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.
ದುಬೈ, ಅಬುಧಾಬಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿಮಾನ: ದುಬೈ, ಅಬುಧಾಬಿ ಹಾಗೂ ಬಹ್ರೇನ್ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಹಾರಾಟಗಳು 34ರಿಂದ 45ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಾರಕ್ಕೆ 48ರಿಂದ 59ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ದಮ್ಮಾಮ್, ದೋಹಾ, ಜಿದ್ದಾ, ಮಸ್ಕತ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆ: ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ 20 ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯ ಮಳಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ 23 ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ (ರೀಟೇಲ್) ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ, ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ದಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಹಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊಸ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯು ಕರಾವಳಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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