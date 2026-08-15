ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪವನ್ನು ಕಾಗದ ರಹಿತ ಮಾಡಲಾಗುವುದು: ನೂತನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಜಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್
ಕಾರ್ಯಕಲಾಪವನ್ನು ಕಾಗದ ರಹಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಇ-ವಿಧಾನ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಬಯಸಿರುವುದಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 15, 2026 at 11:46 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪವನ್ನು ಕಾಗದ ರಹಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಇ-ವಿಧಾನ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಬಯಸಿರುವುದಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ನೂತನ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅವರು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಸದಸ್ಯರನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಶಾಸಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆ ಕೇವಲ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವಲ್ಲ, ಇದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಆಸೆಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾದ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ದೇಗುಲ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹುದ್ದೆಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಹೊಣಿಗಾರಿಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ. ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಹೊಣಿಗಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಈ ಸದನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುನ್ನೆಡೆಸೋಣ" ಎಂದರು.
"ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ದೊರಕಿರುವುದು ನನಗೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನ. ಇದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ. ನಾನು ನನ್ನ ಸುದೀರ್ಘ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಕಂಡಿರುವೆ. ಆದರೆ ಗೆದ್ದಾಗ ಹಿಗ್ಗದೆ, ಸೋತಾಗ ಕುಗ್ಗದೆ ರೋಣ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಗಿದ ಪಯಣವೇ ಇಂದು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಜನರ ದನಿಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುವ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮದು. ಹಿಂದೆ ಈ ಪೀಠವನ್ನು ಅಲಕಂರಿಸಿದ ಎಸ್.ಆರ್. ಕಂಠಿ, ವೈಕುಂಟ ಬಾಳಿಗ, ಕೆ. ಎಸ್. ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ, ಕೆ.ಹೆಚ್. ರಂಗನಾಥ್, ಬಿ. ಜಿ. ಬಣಕಾರ್, ಡಿ. ಬಿ. ಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ, ಎಸ್. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ, ಕೆ.ಬಿ. ಕೋಳಿವಾಡ, ರಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋಣ. ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿರುವ 'ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ ದೇವರ ಕೆಲಸ' ಎಂಬ ಮಹಾ ವಾಕ್ಯವೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶವಾಗಬೇಕು" ಎಂದರು.
"ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷವಿಲ್ಲ, ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವೂ ಇಲ್ಲ. ಇರುವುದು ಒಂದೇ ಪಕ್ಷ, ಅದುವೇ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ. ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಾವು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು, ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪ ನಡೆಸುವ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಿವೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಮತ್ತು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳು ಈ ಸದನದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಮತ್ತು ಘನತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಶಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಹೋಣ" ಎಂದರು.
"ವಿಧಾನಸಭೆಯು ಕೇವಲ 224 ಶಾಸಕರು ಸೇರುವ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಕಟ್ಟಡವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. ಅದು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತನ, ಕಾರ್ಮಿಕನ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ದನಿ, ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ, ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಹೊಣಿಗಾರಿಕೆ ಕೇಳುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಸ್ತ್ರ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಯಶಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಬಹುಮತದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ವಿರೋಧಪಕ್ಷದ ದನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಗೌರವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರಿತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದೇ ದೋಣಿಯ ಎರಡು ಹುಟ್ಟುಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರಿಯಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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