ಅರಣ್ಯ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ನೂತನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಎಸ್ಒಪಿ ಜಾರಿ
ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಚಾರಣಕ್ಕೆ ನೂತನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಎಸ್ಒಪಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : August 31, 2026 at 8:39 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಾರಣಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಜ್ಯದ ಅರಣ್ಯ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರಣ ಮತ್ತು ಇಕೋ-ಟ್ರೇಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಮಗ್ರ 'ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಧಾನ' (SOP) ವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸುಮಾರು 39 ಸಂಭಾವ್ಯ ಚಾರಣ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ, 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲವು ದುರಂತ ಘಟನೆಗಳಾದ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ, ಕೊಡಗಿನ ತಡಿಯಂಡಮೋಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಚಾರಣಿಗನ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಬಂಡಾಜೆ ಜಲಪಾತದ ಬಳಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಗಳು ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯ ಸಂಚಾರ, ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯ, ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಓಡಾಟದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ನೂತನ ಎಸ್ಒಪಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾರ್ಗದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರವೇಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಚಾರಣ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತಿ ಗುಂಪನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರವೇಶ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು.
ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳು: ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ, ದಾರಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ, ಚಾರಣಿಗರ ಎಣಿಕೆ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಸ್ಥಳೀಯ ಯುವಕರನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳಾಗಿ (ಗೈಡ್ಗಳು) ನಿಯೋಜಿಸುವುದು.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ: ಕಠಿಣ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರಣಿಗರು ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಜಿಪಿಎಸ್ ಆಧಾರಿತ ಸಂವಹನ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು.
ಉತ್ತಮ ಚಾರಣ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ: ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದಾರಿ ಸೂಚಿಗಳು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮಗಳು: ಆನೆ, ಹುಲಿ, ಚಿರತೆ ಅಥವಾ ಕರಡಿಗಳಂತಹ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂಚಾರ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರಣವನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು.
ತ್ವರಿತ ತುರ್ತು ಸ್ಪಂದನೆ: ಯಾವುದೇ ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಚಾರಣಿಗರು ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪೊಲೀಸ್, ಎಸ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ (SDRF) ತಂಡಗಳು, ಡ್ರೋನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತೊಡಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು.
ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮ ಜಾರಿ: ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಅಥವಾ ನಿಗದಿತ ಮಾರ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳುವ ಚಾರಣಿಗರು ಮತ್ತು ಗೈಡ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ (Blacklist) ಸೇರಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಅರಣ್ಯ ಚಾರಣ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವಾಸಿ ರಸ್ತೆಗಳಂತಲ್ಲ, ಅವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವನ್ಯಜೀವಿ ಆವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿದ್ದು, ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ನೂತನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಮೂಲಕ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಚಾರಣಿಗರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
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