ETV Bharat / state

ಕಂಬಳ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿಂಚಿನ ಓಟ: 125 ಮೀಟರ್‌ಗೆ ಕೇವಲ 10.87 ಸೆಕೆಂಡ್! ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಸ್ವರೂಪ್

ತುಳುನಾಡ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಕಂಬಳ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಓಟಗಾರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಅವರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ವರೂಪ್ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಂಬಳದ ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ(ಎಡ), ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್(ಬಲ)
10.87 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲೇ 125 ಮೀಟರ್‌ ಉದ್ದದ ಕಂಬಳ ಕರೆ ತಲುಪಿದ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 29, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಂಗಳೂರು: ಬಂಗ್ರ ಕೂಳೂರಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಚ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಮ-ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಜೋಡು ಕರೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡರ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ವರೂಪ್ ಮುರಿದರು.

ಶನಿವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಭಾನುವಾರ ಸಮಾರೋಪಗೊಂಡಿದ್ದು ನೇಗಿಲು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಕೋಣಗಳು 125 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಕಂಬಳ ಕರೆಯನ್ನು 10.87 ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲೇ ತಲುಪಿ ನೂತನ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದವು.

ಕಂಬಳ ಜಾಕಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಅವರಿ ಸನ್ಮಾನ
ಕಂಬಳ ಜಾಕಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಅವರಿ ಸನ್ಮಾನ (ETV Bharat)

ಈ ದಾಖಲೆಯಯನ್ನು 100 ಮೀಟರ್‌ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ 8.69 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳ ದಾಖಲೆ ಆಗುತ್ತದೆ. 'ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಸಂತು' ಹಾಗೂ 'ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ' ಕೋಣಗಳು ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಈ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಿದ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ವಿಶೇಷ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕಕ್ಕೆಪದವಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ 8.78 ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ಮೀ. ದೂರ ದಾಟಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 100 ಮೀ. ದೂರವನ್ನು 8.69 ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಟುವ ಮೂಲಕ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ತನ್ನದಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿದ 'ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಸಂತು' ಹಾಗು 'ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ' ಕೋಣಗಳು
ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿದ 'ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಸಂತು' ಹಾಗು 'ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ' ಕೋಣಗಳು (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು, "ಕಂಬಳ ಕೋಣಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಯಜಮಾನ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದಂತೆ ಗಂಟಿನಲ್ಲಿ ಓಡಲು ಶಕ್ತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ಬುದ್ದಿಈ ಮೂಕಪ್ರಾಣಿಗೂ ಇದೆ. 100 ಮೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಈ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವವರು ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಮೊದಲು‌ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೌಡ ಮುರಿದಿದ್ದರೆ, ಇದೀಗ ಸ್ವರೂಪ್ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. 100 ಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು 8.69 ಸೆಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಓಡಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.

ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಯಾದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಕಂಬಳ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್​​​​​ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ, 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಂಬಳ ಋತುವಿನಿಂದ ಸಬ್​​​​ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆ. ಕಂಬಳ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ 24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಮುಗಿಯಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಬ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ರದ್ದು: ಸಬ್​ ಜ್ಯೂನಿಯರ್​​ ವಿಭಾಗವು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಣ್ಣ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿತ್ತು. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೋಡಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ತಯಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಂಬಳದಿಂದ ಸಬ್ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೊರಕ್ಕೆ: ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

TAGGED:

KAMBALA NEW RECORD
KAMBALA JOCKY
ಕಂಬಳ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ
KAMBALA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.