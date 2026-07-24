ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಚೆಗೂ ಉದ್ಯಮ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹೊಸ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಕಿರೀಟವಾದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ. ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : July 24, 2026 at 3:41 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಂಬರುವ 100 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಚೆಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಹೊಸ ನೀತಿ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಿಇಒಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಉಪಹಾರ ಕೂಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ, ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂಬರುವ 100 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಚೆಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಹೊಸ ನೀತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ತರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ ಕೇವಲ 'ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆಂಟ್ಸ್' (ಸುಮಾರು ₹40-45) ನಷ್ಟು ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.
ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಫ್ತು 2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 4.36 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಅದು 5.50 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಲು 3.5 ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ 1 ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಬಿಯಾಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲಕ ಈ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜ್ಯದ ಇತರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಕೇವಲ ಅರ್ಧ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಮೈಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಎಫ್ಎಆರ್ ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನೀತಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಮ್ಮ ಐಟಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನೀತಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಎಐ, ರೋಬಾಟಿಕ್ಸ್, ಸುಸ್ಥಿರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಮುಂದಿನ ದಶಕಗಳನ್ನು ಆಳಲಿವೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಐ ವಿವಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಐ ನಗರ ಉದ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಲಿದೆ. ಕಲಿಕೆ, ಸಂವಹನ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ಎಐ ಬಳಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಎಐ ಅನ್ನು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಲಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಬಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಐ ಅನ್ನೋವೇಷನ್ ಜೋನ್ ಆರಂಭಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸುಸ್ಥಿರ ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರ್ ನೀತಿ, 2026-2031 ಅನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ನವೆಂಬರ್ 17-19ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಕ್ ಸಮಿಟ್ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಯಭಾರಿಗಳು, ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಯಭಾರಿಗಳು. ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಲವರು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ಅವರು, ರಾಜ್ಯದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರಫ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ₹4.36 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ ₹5.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹಿಂದೆಯೂ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಡೆವಲಪರ್ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಕನಸುಗಳತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಗಳು (GCC) ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫೀಸ್ಗಳಿಂದ ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಉತ್ಪನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭೆ, ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ಅನುಕೂಲಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆಡೆ $3.50 ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೇವಲ $1ರ ಸಮೀಪದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲೇ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿವೆ ಎಂದರು.
ಸರ್ಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಆಳವಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (DeepTech), ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಉದ್ಯಮ-ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಹೊಸ ಐಟಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕವು ತನ್ನ 'ಕ್ವಾಂಟಮ್ ರೋಡ್ಮ್ಯಾಪ್' ಅನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಉದ್ಯಮ ರಂಗದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕವು 'ಎಐ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ'ವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಈ ಕುರಿತು ಗೂಗಲ್ (Google) ಜೊತೆ ವಿವರವಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರವೊಂದೇ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ, ಉದ್ಯಮ ರಂಗದ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ಕಲಿಕೆ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎಐ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸುಸ್ಥಿರ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ನೀತಿ, 2026-31: ಜೊತೆಗೆ, ‘ಬೆಂಗಳೂರು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಜೋನ್’ ಹಾಗೂ ಜಮೀನು, ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ‘ಸುಸ್ಥಿರ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ನೀತಿ 2026-31’ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಿಎಂ ಇದೇ ವೇಳೆ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ಕಿರೀಟವಾದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ. ಮೈಸೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ, ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬೇಕು. ಸಿಎಸ್ಆರ್ (CSR) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಸರ್ಕಾರವೊಂದೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ (ಟ್ರಾಫಿಕ್) ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ನಾವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಶಕ್ತಿಯುತರಾದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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