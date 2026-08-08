ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನೂತನ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ: ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆಗೆ ರೈತರ ಆಗ್ರಹ
ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ರೈತರ ಅಳಲು ಕೇಳಿದರು.
Published : August 8, 2026 at 2:03 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ನೂತನ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬರ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಳಲಗೇರಿ, ಕಲ್ಲೇದೇವರು, ಹಿರೇಕೆರೂರು, ದುರ್ಗಾಕೆರೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಗೋವಿನಜೋಳ ಸೋಯಾಬಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ವಿಜಯಮಹಾಂತೇಶ್ ದಾನಮ್ಮನವರ್, ಸಿಇಒ ದಲ್ಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ತೆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಒಳಗಿನ ಕಾಳುಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಹಸಿರು ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆಗೆ ರೈತರ ಆಗ್ರಹ: ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರು, "ಈ ವರ್ಷ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಮಳೆಯಾಯಿತು ಅಂತಾ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಳೆ ಹೋಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಅದು ಅಂತಾ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮಳೆಯಲ್ಲ, ಇದರಿಂದೇನು ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ತುಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿನುಗು ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭೂಮಿ ನೆನೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಇವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಳೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ತೆನೆ ತಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ತೆನೆಗಳಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಇದು ಬೆಳೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಇಳುವರಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹಸಿರು ಬರಗಾಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರೈತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕ್ಯಾಬಿನೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿವರಿಸುವೆ: "ಇವತ್ತು (ಶುಕ್ರವಾರ) ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ಯಾಬಿನೇಟ್ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವುದು ಕಷ್ಟ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ತಂಡ ಸಹ ಬರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರಬೇಕು" ಎಂದು ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಹೇಳಿದರು.
ರೈತರ ಆಗ್ರಹವೇನು: ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರೈತ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ, "ಕಲ್ಲೇದೇವರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನೂತನ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳೆ ಬರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಭೇಟಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿಯಬಾರದು. ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಸಿಗಬೇಕು. ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬೆಳೆ ಮಳೆ ನೋಡಿದರೆ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹುಳುಗಳು ಹತ್ತೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಳೆಯಾದರೆ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೈಮೇಲಿನ ಬಟ್ಟೆ ಸಹ ನೆನೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ಮಳೆಯಾದರೆ ಭೂಮಿ ಯಾವಾಗ ಹಸಿಯಾಗಬೇಕು. ಇಳುವರಿ ಸಹ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಕರೆಗೆ ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಿಂಟ್ವಾಲ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಇಳುವರಿ ಈಗ ಐದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸಹ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ".
"ಆದರೆ ಎಕರೆಗೆ ರೈತರು ಮಾಡುವ ಖರ್ಚು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಅಧಿಕವಾಗಿಯೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ರೈತರದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಎಕರೆಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೆಳೆವಿಮೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಲ್ಲೇದೇವರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟರು".
"ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಎಕರೆಗೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ 15 ಕ್ವಿಂಟ್ವಾಲ್ ಬಂದಿದೆ ಬೆಳೆ ಬಂದಾಗ ಒಳ್ಳೇಯ ಬೆಲೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಗೊಂಡು ರೈತರು ಒದ್ದಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ದಲ್ಲಾಲಿಗಳು 13 ನೂರುರಿಂದ 15 ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು. ಎಕರೆಗೆ 10 ಕ್ವಿಂಟ್ವಾಲ್ ಬರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಿಂಟ್ವಾಲ್ಗೆ 15 ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ನೀಡಿದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದಂಗಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಮಾತೆತ್ತಿದರೇ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪರ ಇದೆ. ರೈತರ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಆರೋಪಿಸಿದರು.
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