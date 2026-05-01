ಮನೆ ಮುಂದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಹೊಸ ಜೆಸಿಬಿ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮಾಯ: ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ
ಬೈಕ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕುವಾಗ ಪಾವತಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಫೋನ್ ಪೇ ನಂಬರ್ ಮೂಲಕವೇ ಕಳ್ಳರು ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 1, 2026 at 12:31 PM IST
ವಿಜಯಪುರ: ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಹೊಸ ಜೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಾಗುವರಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಖದೀಮರು ಕದ್ದೊಯ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಾಜಿ ರೈತಮುರೆ ಹಾಗೂ ಹೂವಣ್ಣ ಬಂಡಾಗಾರ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು. ಗೋಲಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸೈಪನ್ ಭಾಗವಾನ್ ಅವರು 35 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಜೆಸಿಬಿ ಖರೀದಿಸಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾತೋರಾತ್ರಿ ಜೆಸಿಬಿ ಮಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವಿಡಿಯೋ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕಳ್ಳರು ಕದ್ದೊಯ್ದಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಖದೀಮರು ಜಿಪಿಎಸ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಜೆಸಿಬಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಕೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.
ಫೋನ್ ಪೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಸೆರೆ: ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ, ಕಳ್ಳತನದ ಕುರಿತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಜೆಸಿಬಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಇನ್ನೋರ್ವ ಬೈಕ್ ತೆಗೆದುಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೊರಟಿರುವುದು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ದೇವರ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಬಂಕ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ಗೆ ಫೋನ್ ಪೇ ಮೂಲಕ 100 ರೂಪಾಯಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಮಾರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಖದೀಮರು: ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳು ಕದ್ದ ಜೆಸಿಬಿಯನ್ನು ತಾವೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹುಲಜಂತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಜೆಸಿಬಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಹ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ ನಂಬರ್ ಆಧರಿಸಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆರೋಪಿಗಳು ಜೆಸಿಬಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕದ್ದಿರುವುದಾ? ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಕರಣ ಇವರ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಜೆಸಿಬಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮಾಲೀಕ ಮರಳಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
