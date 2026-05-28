ಬೆಳಗಾವಿ: ನೂತನ ಐಜಿಪಿ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ
ಡಾ.ಚೇತನಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರು ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.
Published : May 28, 2026 at 10:02 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಉತ್ತರ ವಲಯದ ನೂತನ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ ಗುರುವಾರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಉತ್ತರ ವಲಯ ಐಜಿಪಿ ಆಗಿ ಈವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಡಾ.ಚೇತನಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರು ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೂತನ ಐಜಿಪಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿನ ಐಜಿಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ ಅವರು, ಉತ್ತರ ವಲಯದ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಕಾನೂನು- ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಪರಾಧ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಗಡಿ ಭಾಗದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಗಡಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಅಪರಾಧ, ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸಾಗಣೆ, ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಪರಾಧ, ಅಕ್ರಮ ಖನಿಜ ಸಾಗಣೆ, ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ, ರೈತ ಹೋರಾಟಗಳು ಹಾಗೂ ಹಬ್ಬ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
