ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ತೋಳ ಹಾಗೂ ಗರಿಯಾಲ್: ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೃಗಾಲಯದ ಆಕರ್ಷಣೆ!
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ತೋಳಗಳು ಹಾಗೂ ಗರಿಯಾಲ್ಗಳನ್ನು ಪಟ್ನಾ ಮೃಗಾಲಯದಿಂದ ಕರೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಎಂಟು ತೋಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಂಡು ಹಾಗೂ ಐದು ಹೆಣ್ಣು ತೋಳಗಳಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್. ಎಸ್.ಈ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 9, 2026 at 7:35 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾಜ್ಯದ ಏಕೈಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೃಗಾಲಯವಾದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೃಗಾಲಯ, ತಾವರೆಕೊಪ್ಪ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಧಾಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಹೊಸ ಅತಿಥಿಗಳ ಅಗಮನವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿರಳವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ತೋಳಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೊಸಳೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಗರಿಯಾಲ್ ( ಉದ್ದ ಮೂತಿಯ ಮೊಸಳೆ) ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿನಿಮಯದಡಿ ತರಲಾಗಿದೆ.
ತೋಳಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಗರಿಯಾಲ್ ಗಳನ್ನು ಪಟ್ನಾ ಮೃಗಾಲಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಎಂಟು ತೋಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಂಡು ಹಾಗೂ ಐದು ಹೆಣ್ಣು ತೋಳಗಳಿವೆ. ಗರಿಯಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಡು, ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಇವೆ. ಮೃಗಾಲಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೆಯವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಎರಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು, ಈಗ ಜನರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೃಗಾಲಯದಿಂದ ಎರಡು ಕಾಡುಕೋಣಗಳನ್ನು ಪಾಟ್ನಾ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೋಳಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಗದಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಂತತಿ ಕ್ಷಿಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತೋಳಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಜವಾದ ತೋಳಗಳ ತಳಿ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಿಳಿ ಹುಲಿ ವಿಕ್ರಂ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿನಿಮಯದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿನಿಮಯದಡಿ ತಿರುವಂತಪುರಂ, ಔರಂಗಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಇಂಧೂರ್, ಮೈಸೂರು ಮೃಗಾಲಯದಿಂದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಔರಂಗಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಇಂಧೂರ್ನಿಂದ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಇದು ಬಿಳಿ ಹುಲಿ. ವಿಕ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಶ್ರಾವಣಿ ಜೊತೆಯಾಗಿವೆ. ಇವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ಭದ್ರಾ ಮತ್ತು ರೋಹಿಣಿ ಜೊತೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಮತ್ತು ಶಿವ ಜೊತೆಯಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಮರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದಸರಾ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಮೃಗಾಲಯದ ಚೀಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಡಾ. ಅಮರಾಕ್ಷರ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿನಿಮಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಪಟ್ನಾ ಮೃಗಾಲಯದಿಂದ ಎರಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಎಂಟು ತೋಳಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಗರಿಯಾಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಿನಿಮಯದಡಿ ನಮ್ಮ ಮೃಗಾಲಯದಿಂದ ಎರಡು ಕಾಡುಕೋಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಎಂಟು ತೋಳಗಳಲ್ಲಿ 5 ಹೆಣ್ಣು, 3 ಗಂಡು ತೋಳಗಳಿವೆ. ಗರಿಯಾಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಂಡು ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಇದೆ. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 37 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 470 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೃಗಾಲಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಮೃಗಾಲಯಗಳ ಕುರಿತು ಮೌಲೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೃಗಾಲಯ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಮೃಗಾಲಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ, ಡಿಸಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಮೃಗಾಲಯವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಎಂದರು.
ಮೃಗಾಲಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹೇಳುವುದೇನು?:
ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೋಳ ಹಾಗೂ ಗರಿಯಾಲ್ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಕಾಡುಕೋಣ ಗೇಜ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ . ಇಲ್ಲಿನ ಸಫಾರಿ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಲು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಸೌದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ರಜೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೌದಿಯಲ್ಲೂ ಮೃಗಾಲಯಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಸಿರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜಗಳೂರಿನಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾನು ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ತೋಳಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಗರಿಯಾಲ್ ಸಹ ನೋಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಸಫಾರಿ ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಆನಗೋಡಿನ ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
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