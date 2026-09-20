ಕೈಗಾ ಘಟಕ-1ಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಇಂಧನ: ಪುನಾರಂಭಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ
ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ KGS-1 ಘಟಕವು ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 37,670 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸಿದೆ.
Published : September 20, 2026 at 8:22 PM IST
ಕಾರವಾರ: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕೈಗಾ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ ಮೊದಲ ಘಟಕವನ್ನು ಪುನಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೈಗಾ ಅಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಯುನಿಟ್-1ರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಘಟಕ ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NPCIL) ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಮಾಸ್ ಕೂಲೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ (EMCCR) ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಮಾಸ್ ಫೀಡರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ (EMFR) ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 13ರಂದು ಯುನಿಟ್-1ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೊಸ ಇಂಧನ ಬಂಡಲ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಘಟಕದ ಪುನರಾರಂಭ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ KGS-1 ಘಟಕವು ಈವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 37,670 ಮಿಲಿಯನ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಆಧುನೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2025ರ ಎಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಇಂಧನವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು, ಭಾರಜಲವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವುದು, ಕೂಲೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಫೀಡರ್ಗಳ ಬದಲಾವಣೆ, ಆಂತರಿಕ ಭಾಗಗಳ ತಪಾಸಣೆ, ಹೊಸ ಇಂಧನ ಅಳವಡಿಕೆ, ಸೋರಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಂತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು NPCIL ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇತರೆ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ KGS-1ರಲ್ಲಿ EMCCR ಮತ್ತು EMFR ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಪುನಾರಂಭದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅಗತ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಘಟಕವು ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಕೈಗಾ ಘಟಕ-1ರ ಪುನಾರಂಭದಿಂದ ದೇಶದ ಪರಮಾಣು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಸಿಗುವ ಜೊತೆಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಉತ್ಸರ್ಜನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಘಟಕದ ಪಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
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