ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಡಾಪ್ಲರ್​ ರಾಡಾರ್​ ಸ್ಥಾಪನೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಡಾಪ್ಲರ್​ ರಾಡಾರ್​ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

MANGALURU DOPPLER RADAR
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 29, 2025 at 3:46 PM IST

2 Min Read
ಮಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ಉತ್ತರ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಾಪ್ಲರ್​ ರಾಡಾರ್​ ಅನ್ನು ಶನಿವಾರ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಈ ಡಾಪ್ಲರ್​ ರಾಡಾರ್​ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೇರಳದಾದ್ಯಂತ ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿರುವ ರಾಡಾರ್ ಉತ್ತರ ಕೇರಳದ ಕಾಸರಗೋಡು, ಕಣ್ಣೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ರಾಡಾರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದವು.

ಭಾರತ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ (IMD) ಪ್ರಕಾರ, ಡಾಪ್ಲರ್​ ರಾಡಾರ್​ ಸ್ಥಾಪನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು. ಮಳೆಯ ತೀವ್ರತೆ, ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಮೋಡಗಳ ಚಲನೆಯ ಕುರಿತು ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಂಡಮಾರುತದ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಿಧಾನಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಮ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಯನಾಡು ರಾಡಾರ್​ ಯೋಜನೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಂಡಕ್ಕೈ-ಚೂರಲ್‌ಮಲಾ ಭೂಕುಸಿತದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ವಯನಾಡ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕೇರಳದ ಐಎಂಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ನೀತಾ ಕೆ. ಗೋಪಾಲ್, ಪುಲ್ಪಳ್ಳಿಯ ಪಝಸ್ಸಿ ರಾಜಾ ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ ಈ ರಾಡಾರ್​ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ವೇಗ ಪಡೆದಿವೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.

ವಯನಾಡ್ ರಾಡಾರ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತ್ರಿಕೋನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಈ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಯೋಜನೆಯ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಡಾರ್ ಮೇಘ ಸ್ಫೋಟಗಳು, ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಭೂಕುಸಿತಗಳಂತಹ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಭೀಕರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದ ನಂತರ ಮಲಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸಿವಿಲ್ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ರಾಡಾರ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊಲ್ಲಂ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪದಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸಲು ಕೊಲ್ಲಂನಲ್ಲಿ 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿ-ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಾಡಾರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಐಎಂಡಿ ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಈ ಕಣ್ಗಾವಲು ಜಾಲವು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದೆ. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪದ ಮಿನಿಕಾಯ್ ಮತ್ತು ಅಮಿನಿ ದ್ವೀಪಗಳಿಗೂ ರಾಡಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯು ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

