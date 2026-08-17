ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ, ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪತ್ರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವಂತಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಹಿಂಬರಹ ರದ್ದುಕೋರಿ ಕೋರಿ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ ದೊಡ್ಡಕನ್ನಳ್ಳಿಯ ಕೆ.ಎನ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
Published : August 17, 2026 at 9:44 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸದ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣದ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ ಷರತ್ತನ್ನು, ಕಟ್ಟಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೇರುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯ–1ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ನಗರ ಕಾರ್ಪೋರೇಷನ್ನ ನಗರ ಯೋಜನಾ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ನೀಡಿರುವ ರಸ್ತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಜಮೀನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪತ್ರ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಹಿಂಬರಹ ರದ್ದುಕೋರಿ ಕೋರಿ ಸರ್ಜಾಪುರ ರಸ್ತೆ ದೊಡ್ಡಕನ್ನಳ್ಳಿಯ ಕೆ.ಎನ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ ರೆಡ್ಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, 2024 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 226 ರ ಅಡಿ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ ಕೇಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ ಹೊರತು, ಕಟ್ಟಡ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಒಸಿ ತಡೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಪಾಲಿಕೆಯು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ಜಾಗದ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸದೇ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಸಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು.
ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರು - ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮುಂದಿನ 8 ವಾರಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದರೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದೊಡ್ಡಕನ್ನಲ್ಲಿಯ ಕೆ.ಎನ್. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಬುವವರು ತಮ್ಮ 2,648.81 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ 4 ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2024 ರಂದು ಅಂದಿನ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
ಅದರಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ನಿರಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರ(ಒಸಿ) ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ನಗರ ಯೋಜನೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ 656.46 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಜಾಗವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಂತರ ಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಸಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜುಲೈ 1, 2026 ರಂದು ಹಿಂಬರಹ ನೀಡಿದ್ದರು.
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರ ವಕೀಲರು, ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಕಟ್ಟಡ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಜಾಗ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 300A ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದರು.
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