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ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಿದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಂದಿವೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ!

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದಂತೆ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವೆಂಕಟ್​ ಪೊಳಲಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ವರದಿ.

DK SHIVAKUMAR NEXT CHALLENGE
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 8, 2026 at 7:50 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನು ಏರಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಲಿವೆ.

ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಏಳುಬೀಳು, ಸವಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೊನೆಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೂತನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಆಡಳಿತ ಸಲುಭವಲ್ಲ. ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲೇ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಮುಂಬರುವ ಡಿಕೆಶಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದರು.

ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಸವಾಲು: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ಗೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಇದೆ.‌ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗೊಂದಲದಲ್ಲೇ ಆಡಳಿತ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದರು.‌ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೊರೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ಕುಂಠಿತವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಎಂ‌ ಡಿಕೆಶಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಇಮೇಜ್ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ.

DK SHIVAKUMAR NEXT CHALLENGE
ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸವಾಲುಗಳು (ETV Bharat)

ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೊರೆ ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಹೊಣೆ: ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚ್ಯುತಿ ಬಾರದಂತೆ ಮುಂದುವರೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಸಂಬಂಧ ಪರೋಕ್ಷ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹರೂ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನರ್ಹರಿಗೆ ಹಣ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ವಿರೋಧ ಹಾಗೂ ಸ್ವಪಕ್ಷೀಯಯರಿಂದಲೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಂದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ನಾಜೂಕುತನದಿಂದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಂಕಷ್ಟ: ಸಿಎಂ‌ ಈಗಾಗಲೇ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ವೇಳೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಿದರು. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸೇರಿ ಕೆಲ ಸಚಿವರು ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ಖಾತೆ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಮುಂದೆ ಈ ಖಾತೆ ಕ್ಯಾತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸವಾಲು ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಇದೆ. 20 ಖಾತೆ ಭರ್ತಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸಂಪುಟ ಸೇರಲು ಹಲವರು ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ, ಲಾಬಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಿ ವಾರು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾರು ಪ್ರಾತಿನಿತ್ಯ ನೀಡುವ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಣ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಣದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ನೀಡುವ ಸವಾಲು ಇದೆ. ಉಳಿದ 20 ಖಾತೆಗಾಗಿ 30 ಅಧಿಕ ಹಿರಿಯ, ಕಿರಿಯ, ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದ ಶಾಸಕರುಗಳು ಲಾಬಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರು ಬಂಡಾಯ, ಅಸಮಾಧಾನ ಸ್ಫೋಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಿದೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲದ ಕರಿ ಛಾಯೆಯ ಸಂಕಷ್ಟ: ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸವಾಲು ಡಿಕೆಶಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇತ್ತ ಬರದಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ಜೊತೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉದ್ಭವವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗದಂತೆ, ಜನಾಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಎದುರಿಗಿದೆ.

ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆಯ ದೊಡ್ಡ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ: ಸಿಎಂ ಮುಂದೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವುದು. ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಐದು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದರೆ ಅದು ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಹಾಗೂ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶತಾಯಗತಾಯ ಗೆಲ್ಲುವ ಸವಾಲು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಂದಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸವಾಲು: ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದು, ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೊರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ವಿಳಂಬ, ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತ, ಮಿತಿಮೀರಿದ ರಾಜಸ್ವ ವೆಚ್ಚ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾಲ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ರೆಡ್ ಲೈನ್​ಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳೇ ಬರಿದಾಗಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಮುಂದಿದೆ‌. ತಾವೂ ಆರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೂ ಕುತ್ತು ಬಾರದಂತೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿದೆ. ಹಣಕಾಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪೂರಕ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ಕಠಿಣ ಹಾದಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಂದಿದೆ.

ಜಾತಿ ಗಣತಿ, ಅಹಿಂದ ಮತಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದ ಅಹಿಂದ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈ ತಪ್ಪದಂತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮೇಲಿದೆ. ಅಹಿಂದ ವರ್ಗದ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬಣದ ಒಳಗಿನ ಅಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಹೊಸ ಸಿಎಂ ಮುಂದಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಜಾತಿ ಗಣತಿ ವರದಿ ಸದ್ಯ ಡಿಕೆಶಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದರೆ ಪ್ರಬಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡೆಗಣಿಸಿದರೆ ಅಹಿಂದ ಸಮುದಾಯದ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.

ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಒತ್ತಡ: ಈ ಹಿಂದೆ ತಾವೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹದಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆಗೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಕ್ಯಾತೆ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತ ಸಿಎಂ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಮೇಕೆದಾಟು ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸವಾಲು ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ಮೀಸಲು ಇಡಬೇಕಿದೆ.

2028ಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಇವೆಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತಲೆನೋವುಗಳು ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ. ಇ.ಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೇಸ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬಿಐ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಗಳಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಎದುರಿಸಬೇಕಿದೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೇಸ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ, ಕೇವಲ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2028ಕ್ಕೆ ಬರಲಿರುವ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇಡೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮರುಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ, ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಇವರ ಹೆಗಲಿಗಿದೆ. ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಡಿಕೆಶಿ ಮುಂದಿದೆ.

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