ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಡಿಕ್ ಸ್ಕೂಫ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.
Published : February 20, 2026 at 4:43 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ (TMC) ಕ್ಕೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಡಿಕ್ ಸ್ಕೂಫ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನವಾದ ಅಸ್ತ್ರಂ (ASTraM) ನ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರಗತಿಯ ಕುರಿತು ಸ್ಕೂಫ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಎಐ (AI) ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಿಕ್ ಶೂಫ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕ್ಷಣಗಳು.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಎಐ (AI) ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯುರೇಟೆಡ್ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಅಸ್ತ್ರಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೂಲದ ಅರ್ಕಾಡಿಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕುಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಚ್ ಕಂಪನಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ಸ್ಕೂಫ್ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ನಗರದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಗುರುತಿಸಲು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅಸ್ತ್ರಂ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ನಕ್ಷೆಯ ಡೇಟಾವು, ನೈಜಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪ್ರತಿ 15 ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯ ಬಿಂದುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾದಾಗ, ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಇದು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಅಸ್ತ್ರಂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇತರ ನಗರಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳೂ ಸಹ ಇದನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಹ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದು, ಅಸ್ತ್ರಂನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ತನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಏಕೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ TMCಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಿಕ್ ಶೂಫ್ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಪಿ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ ಸಲೀಂ (IPS), ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ (IPS), ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾದ (ಸಂಚಾರ) ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕ್ ರೆಡ್ಡಿ (IPS) ಹಾಗೂ ಇತರ ಹಿರಿಯ
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ದುಬೈ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಯೋಗವೂ ಸಹ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿತ್ತು.
