ಗಂಗಾವತಿಯ ಹೊಲ-ಗದ್ದೆಗೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡಿಗರ ಭೇಟಿ: ಭತ್ತದ ಕೃಷಿಗೆ ಫಿದಾ, ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಕಂಡು ಅಚ್ಚರಿಪಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರು
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ನೆದರ್ಲಾಂಡಿನಿಂದ ಈ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
Published : April 19, 2026 at 9:27 AM IST
ಗಂಗಾವತಿ (ಕೊಪ್ಪಳ): ವಿಜಯನಗರ ಗತ ಕಾಲದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅರಿಯಲು, ಸ್ಮಾರಕ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಹಂಪಿ-ಆನೆಗೊಂದಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಐವರು ವಿದೇಶಿಗರು ಇಲ್ಲಿನ ಭತ್ತದ ಕೃಷಿ, ಹೊಲ-ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕ ಐವರು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹಂಪಿ-ಆನೆಗೊಂದಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ನೆದರ್ಲಾಂಡಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ದಡಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಂಪಿ ಬೌಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಂಬ ವಸತಿ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ಎರಡು ದಿನ ಹಂಪಿ ಭಾಗದ ಸ್ಮಾರಕಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಗಗನ ಮಹಾಲ್, ಹುಚ್ಚಪ್ಪನಯ್ಯನ ಮಠ ಸೇರಿದಂತೆ ಆನೆಗೊಂದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಲವು ಸ್ಮಾರಕಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ಕಮಲಾಪುರದ ಗೈಡ್ ತಿಪ್ಪನಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆನೆಗೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನೆಗೊಂದಿ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾವತಿಯ ವಕೀಲ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಹಂಚಿನಾಳ ಅವರ ಹೊಲವಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ಕೊಯ್ಲು, ರಾಶಿ ಮಾಡುವುದು, ಕಣಜ ಹಾಕುವ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಗೊಂಡ ವಿದೇಶಿಗರು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಭತ್ತದ ರಾಶಿ ನೋಡಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ತಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕೃಷಿ ಯಾಂತ್ರೀಕೃತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೃಷಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಕೀಲ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಹಂಚಿನಾಳ, ಡೆನ್ ಎಂಬ ಯುವಕನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಐವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಭತ್ತ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಗಂಗಾವತಿ ಸೋನಾ ಮಸೂರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡ ವಿದೇಶಿಗರು, ಭತ್ತವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರು. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವರೊಂದಿಗೆ ಫೊಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಸರಿಸಿ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ‘ಎಂ.ಎಸ್.ಜಿ’ ಹಡಗು ; 35 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಗೆದರಿದ ವಹಿವಾಟು