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ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ, ಅಮೆರಿಕ, ಪನಾಮ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್​​ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿ; ಹರಿದು ಬಂತು 44 ಲಕ್ಷ ಕಾಣಿಕೆ!

44 ದಿನದ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸರಾಸರಿ ಮೊತ್ತದಂತೆ ಒಟ್ಟು 44.15 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

Nepal, USA, Panama, Netherlands currency in the Anjanadri temple hundi
ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ, ಯುಎಸ್ಎ, ಪನಾಮ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್​​ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿ; ಹರಿದು ಬಂತು 44 ಲಕ್ಷ ಕಾಣಿಕೆ! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2026 at 8:14 PM IST

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ಗಂಗಾವತಿ, ಕೊಪ್ಪಳ:: ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕಂದಾಯ ಹಾಗೂ ದೇಗುಲದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ, ಅಮೆರಿಕ, ಪನಾಮ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್​ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

ಒಟ್ಟು 44 ದಿನದ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸರಾಸರಿ ಮೊತ್ತದಂತೆ ಒಟ್ಟು 44.15 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ಜುಲೈ 03ಕ್ಕೆ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ 71,77 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ನಗದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು.

Nepal, USA, Panama, Netherlands currency in the Anjanadri temple hundi
ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ, ಯುಎಸ್ಎ, ಪನಾಮ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್​​ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿ (ETV Bharat)

ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ವಸಂತಕುಮಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮರೆಗೆ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎಣಿಕೆ ಮುಗಿಯುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಂಜೆ ಆರೂವರೆ ಆಗಿತ್ತು.

Nepal, USA, Panama, Netherlands currency in the Anjanadri temple hundi
ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ, ಯುಎಸ್ಎ, ಪನಾಮ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್​​ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿ (ETV Bharat)
ನೋಟು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ದೇಗುಲಗಳಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ದುರುಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣದ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

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ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಹುಂಡಿಗೆ ಹರಿದು ಬಂತು 2.64 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆ - ಮೈಸೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಹುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲೆ ಮೊತ್ತದ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.64 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಆದೇಶದಂತೆ ಹೊರಗಿನವರನ್ನು ಬಳಸದೆ, ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಹೋಂ ಗಾರ್ಡ್‌ಗಳ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು.
ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಹುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ದೇವಾಲಯದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿತ್ತು

TAGGED:

ANJANADRI TEMPLE HUNDI
ಅಂಜನಾದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿ
ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ
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