ಬೆಂಗಳೂರು: ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಊರಿನ ಯುವಕನ ಥಳಿಸಿ ಹತ್ಯೆ, ನೇಪಾಳ ಮೂಲದ ಐವರ ಬಂಧನ
ಗುರಾಯಿಸಿದ ಎಂಬ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಯುವಕನನ್ನು ಥಳಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಐವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 19, 2026 at 9:19 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯುವಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೈದು ಆತನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜುಲೈ 13ರಂದು ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚಿನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳ ಮೂಲದ ಗಜೇಂದ್ರ ಬಿಸ್ವಕರ್ಮ (22) ಎಂಬಾತನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಗಜೇಂದ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಗಜೇಂದ್ರನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಆರೋಪದಡಿ ನೇಪಾಳ ಮೂಲದ ಸಹೋದರರಾದ ನರೇಂದ್ರ ಚಾನ್, ರಾಮ್ ಚಾನ್, ಗೋವಿಂದ್ ಚಾನ್, ವಿಮಲ್ ಹಾಗೂ ವಿಮಲಾ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು? ನೇಪಾಳದ ಬಜುರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಲದವನಾದ ಗಜೇಂದ್ರ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಬಜುರಾ ಮೂಲದವರೇ ಆದ ಆರೋಪಿಗಳು ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಚಿನ್ನಪ್ಪನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಜುಲೈ 13ರಂದು ಗುರಾಯಿಸಿದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಗಜೇಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಜಗಳವಾಡಿದ್ದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಗಜೇಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಗಜೇಂದ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಜುಲೈ 15ರಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗಜೇಂದ್ರನ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವವವರೆಗೂ ಮೃತದೇಹ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ್ದಿದ್ದ ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಅನಿವಾಸಿ ನೇಪಾಳಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಮೃತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಂದ ದೂರು ಪಡೆದು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡ ಹೆಚ್ಎಎಲ್ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ಐವರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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