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ಕೊಳೆತ ಕಂಬಗಳು, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಗೋಡೆಗಳು, ಮಳೆ ಹನಿಗಳ ನಡುವೆ ಪಾಠ: ಇದು 'ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ'ಯ ದುಸ್ಥಿತಿ!

ನೆಲೋಗಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಕಂಬಗಳು ಕೊಳೆತಿದ್ದರೆ, ಗೋಡೆಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಮಳೆಯಿಂದ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳು ಭಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪಾಠ ಕೇಳುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

NELOGAL GOVERNMENT HIGHER PRIMARY SCHOOL IS LEAKING DUE TO RAINWATER
ನೆಲೋಗಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 25, 2026 at 2:13 PM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿನ ನೆಲೋಗಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಛಾವಣಿ ಸೋರುತ್ತಿದೆ. ಛಾವಣಿಯ ಹಂಚುಗಳು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಒಡೆದಿದ್ದು, ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಕಂಬಗಳು ಕೊಳೆತಿದ್ದರೆ, ಗೋಡೆಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಗನವಾಡಿ ಸೇರಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ 139 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಶಾಲೆಯ ನಾಲ್ಕು ಕೊಠಡಿಗಳು ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿವೆ. ಜೀವಭಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೊಠಡಿಗಳ ಕಾರಿಡಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಮಳೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

75 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಶಾಲೆ: ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು 15-12-1951 ರಂದು ಅಂದಿನ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಐದಾರು ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ, 1951ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೊಠಡಿಗಳು ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಂಚುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕೊಳೆತು ಹೋದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೆಲ ಕೊಠಡಿಗಳ ಛಾವಣಿಗೆ ತಗಡಿ ಸೀಟು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೂ ಶಾಸ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಮಳೆ-ಗಾಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಂಗಗಳ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಹಂಚುಗಳು ಹೊಡೆದು ಹೋಗಿವೆ. ಮಳೆಯ ನೀರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಕೊಳೆತಿದ್ದು ಬೀಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಗೋಡೆಗಳಂತೂ ನೀರು ಸೋರಿ ನೆನೆದು ಬೀಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದೇ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲೆಯ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಸಿದ್ದನಗೌಡರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಶಾಲೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕುಳಿತು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಶತಮಾನ ಕಾಣಲಿರುವ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಲಿ ಗಮನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಉಲ್ಬಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ವಿನಃ ಬಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಾದರೂ ಅನಾಹುತವಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹೊಣೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಶಾಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೋರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗವಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಹ ಪಾಠ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಶಾಲೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂತು ಕೇಸರುಮಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಡೆ ಸಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು'' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲೆಯ ಮತ್ತೋರ್ವ ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಚಂದ್ರಾಪಟ್ಟಣ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಎಲ್‌ಕೆಜಿ - ಯುಕೆಜಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು?. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಂಧಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ತಗಡಿನ ಸೀಟು ಹಾಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಜಂತಿಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗಿವೆ. ಯಾವಾಗ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡಬೇಕು'' ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲೆಯ ಐದನೆ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತನಾಡಿ, ''ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸೋರುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಿದ್ದು ನೆನೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮಳೆ - ಗಾಳಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಕೊಠಡಿಗಳ ಛಾವಣಿಗೆ ಹಾಕಿದ ತಗಡಿನ ಸೀಟುಗಳು ಹಾರಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹಂಚುಗಳು ಒಡೆದಿದ್ದು, ಮೈಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಭಯ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹಿಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಡಬೇಕು'' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಎನ್.ಹೆಚ್,ಕೋಳಿನಿಂಗಣ್ಣನವರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ''ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಮೊದಲು 8ನೇ ನಂಬರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಇದೀಗ ಈ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಎರಡು ಕೊಠಡಿಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಿಥಿಲಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾದೇಗುಲ: ಮಳೆ ಹನಿಗಳ ನಡುವೆ ಪಾಠ, ಇದು 'ಯಲೋದಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ'ಯ ದುಃಸ್ಥಿತಿ!

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NELOGAL GOVERNMENT SCHOOL
GOVERNMENT SCHOOL CONDITION
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ
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