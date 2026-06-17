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ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿತು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಸಾಕು ನಾಯಿ: ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್​

ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಹೊರಬಂದು ಬಾಲಕನ ಬಲ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮಹದೇವಪುರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BENGALURU DOG BITE ಮಹದೇವಪುರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ ನಾಯಿ ಕಡಿತ
ನಾಯಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ದೃಶ್ಯ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 17, 2026 at 9:02 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಸಾಕು ನಾಯಿಯೊಂದು ಕಚ್ಚಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಜೂನ್​ 13ರಂದು ಮಹದೇವಪುರ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹೇಶ್ವರಿ‌ ನಗರದ 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್​ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಶ್ಯಾಮ್​​ ಎಂಬುವರು ಸಾಕಿದ್ದ ರಾಟ್‌ವೀಲರ್​ ತಳಿಯ ನಾಯಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸೋನಿ ಮೋನ್​ (12) ಎಂಬ ಬಾಲಕನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ವಿಪಿನ್ ವಿ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನನ್ವಯ ನಾಯಿಯ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ‌ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪವೇನು? ಜೂನ್​ 13ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಪಿನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಸೋನಿ‌ ಮೋನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಮನೆಯ ರಾಟ್‌ವೀಲರ್ ನಾಯಿ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಹೊರಬಂದು ಆತನ ಬಲ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೌತ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಾಯಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ವಿಪಿನ್ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನನ್ವಯ ನಾಯಿಯ ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಮಹದೇವಪುರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಬ್ರೆಡ್ ತರಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸಾಕು ನಾಯಿಯೊಂದು ಕಚ್ಚಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್​​ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಎಪ್ರಿಲ್​​ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ರಾಜಾಜಿನಗರದ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್​ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿರುವ 11 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮಾರ್ಚ್ 21 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ 8.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬ್ರೆಡ್ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಿದ್ದ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಶ್ವಾನವೊಂದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಾಲಕನ ತೊಡೆಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿ 15 ದಿನ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಶ್ವಾನದ ಮಾಲೀಕರು ಬಾಲಕನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ಕೊಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ‌. ಹೀಗಾಗಿ, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೋಸಿಹೋಗಿದ್ದ ಬಾಲಕನ ಪೋಷಕರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.

ಕಚ್ಚಿದ ನಾಯಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು: ವಿಜನಯಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಟ್ಟೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಯೊಂದು ಕಂಡ, ಕಂಡವರಿಗೆ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಬಾಲಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 13 ಜನರಿಗೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿತ್ತು. ಈ ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಕೂಡ ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.

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BENGALURU
DOG BITE
ಮಹದೇವಪುರ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ
ನಾಯಿ ಕಡಿತ
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