ETV Bharat / state

ಕಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ ಗಲಾಟೆ: ದಂಪತಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟಂಪ್‌ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ, ಕೇಸು ದಾಖಲು

ಕಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ, ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ.

neighbors-fight-over-car-parking-and-couple-allegedly-assaulted-in-bengaluru
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಖಂಗೊಂಡ ಕಾರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 1, 2026 at 1:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

​ಬೆಂಗಳೂರು: ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಘಟನೆ ನಗರದ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸಂತೋಷ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶುಭಾ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟಂಪ್, ದೊಣ್ಣೆಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೈದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಗೈದ ಆರೋಪದಡಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪವೇನು?: ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ಶುಭಾ ವಾಸವಿದ್ದ ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಳಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವಾಸವಿತ್ತು. ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ಮನೆ ಕೆಳಗಿನ ನಿಗದಿತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ಕಾರು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲು ಹೋದಾಗ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರತ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಮಗನ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಕೂಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯುವಂತೆ ಸಂತೋಷ್ ಕೇಳಿದಾಗ, 'ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಂದು ಇದೇ ಆಯ್ತು' ಎಂದು ರತ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಾಗ್ವಾದ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ​ರತ್ನಮ್ಮ, ಆಕೆಯ ಮಗ, ಅಳಿಯ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಸೇರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬ್ಯಾಟ್, ದೊಣ್ಣೆ, ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಶುಭಾ ಅವರ ಮೇಲೂ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆರಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳು ಕಾರನ್ನ ಸಹ ಜಖಂಗೊಳಿಸಿ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂತೋಷ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

​ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರತ್ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೂವರ ವಿರುದ್ಧ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ‌.

ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಆರೋಪ: ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ಕುಟುಂಬ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಆರೋಪ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಳಿ‌ಬಂದಿತ್ತು.

ಜೀವನ್ ಭೀಮಾ ನಗರದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ (29-03-26) ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಚಾಕು ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಡ್​ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ನರೇಶ್ ಎಂಬವರು ಜೆ.ಬಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.

ಆರೋಪವೇನು?: ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ನರೇಶ್​ ಎಂಬವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಚಿನ್​ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ರೇಖಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿಯ ಶೋಭಾ ಮತ್ತು ದೇವರಾಜ್​ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ವಾರ ಕಳೆಯುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ, 'ಗ್ಯಾಸ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಿ' ಎಂದು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಬಾಡಿಗೆದಾರ ನರೇಶ್ ಜೊತೆ ತಗಾದೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಕೂಡಲೇ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ, ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

TAGGED:

BENGALURU
ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಗಲಾಟೆ
BYADARAHALLI ASSAULT CASE
CAR PARKING FIGHTING
FIGHT OVER CAR PARKING

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.