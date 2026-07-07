ETV Bharat / state

ಗಂಗಾವತಿ: ರೈತರ ಭೂಮಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ವಿಳಂಬ; ಜಿ.ಪಂ ಇಂಜಿನೀಯರ್​ ವಾಹನ ಜಪ್ತಿ

ರೈತರಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶದಂತೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್ ವಾಹನವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Negligency in Compensation ZP Engineer Vehicle seized
ಪರಿಹಾರ ವಿಳಂವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಇಂಜಿನೀಯರ್​ ವಾಹನ ಜಪ್ತಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 7, 2026 at 6:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಗಂಗಾವತಿ: ರೈತರಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಭ ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನೀಯರ್ ವಾಹನವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಬಹು ಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ, ರೈತರಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭೂಮಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ರೈತರ ಪರ ವಕೀಲರಾದ ಪಿ. ವಿ. ಪಾಟೀಲ್, ಹೊನ್ನೂರಪ್ಪ ಬೆನ್ನೂರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವಿಭಾಗದ ವಾಹನವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಂದರು.

Negligency in Compensation ZP Engineer Vehicle seized
ಪರಿಹಾರ ವಿಳಂವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಇಂಜಿನೀಯರ್​ ವಾಹನ ಜಪ್ತಿ (ETV Bharat)

ರೂ 3.79 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಕಾರಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆನ್ನೂರ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಕಂಠಯ್ಯ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಒಂದು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಯೋಜನೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜನಿಯಿರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀಡಿದ್ದ ಪರಿಹಾರ ಹಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ರೈತ ಕಂಠಯ್ಯ ಗೋವಿಂದಯ್ಯ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ರೈತ ನಿಧನರಾದರು. ರೈತನ ಮನವಿ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ರೈತನ ಪುತ್ರ ನಾಗರಾಜ ಬೆನ್ನೂರ ಅವರಿಗೆ ರೂ.3.79 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಇಲಾಖೆಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆಗೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿತ್ತು. ವಿಳಂಬದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಾಹನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇಂದು ವಾಹನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಇಲಾಖೆಯು ಪರಿಹಾರ ಹಣವನ್ನು ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ವಾಹನ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಂಗಾವತಿ: ಚಿನ್ನಾಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಕೈ ಹಿಡಿಯದ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್; ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿ, ಮಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

TAGGED:

KOPPAL
ZP ENGINEER
VEHICLE SEIZED
COURT ORDER
NEGLIGENCY IN COMPENSATION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.