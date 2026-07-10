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ತುಂಗಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಹೈರಣಾಗಿರುವ ರೈತರು

ತುಂಗಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಜಾಕ್ ವೆಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಈ. ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Tunga Lift Irrigation Project
ತುಂಗಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 10, 2026 at 2:52 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ತುಂಗಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾರೆಹಳ್ಳ, ಪುರದಾಳು ಹಾಗೂ ಗೌಡನ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಪಂಪ್‌ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದರೂ ತುಂಗಾ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ನದಿಗೆ ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ನೀರು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸದೇ ಸರ್ಕಾರ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ.

ಯಾಕೆ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದರೆ, ಏತ ನೀರಾವರಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಸುಮಾರು 25.22 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸದ ಕಾರಣ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು 1,500 ಎಕರೆ ರೈತರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಗಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಮೂರು ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಭಾಗದ 20 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗೆ ನೀರು ತಲುಪಿದರೆ, ರೈತರ ಕೃಷಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ‌.

Tungabhadra Dam
ತುಂಗಭದ್ರಾ ಡ್ಯಾಂ (ETV Bharat)

ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹರಕೆರೆ ಬಳಿಯ ತುಂಗಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಜಾಕ್​ವೆಲ್​ನಿಂದ ಎತ್ತಿದ ನೀರು ಮೊದಲು ಬಾರೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತದೆ‌. ನಂತರ ಅದು ಪುರದಾಳು ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಯನೂರು ಸಮೀಪದ ಗೌಡನ ಕೆರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಗೌಡನ ಕೆರೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತಲುಪುತ್ತದೆ‌. ಅಲ್ಲದೇ, ಕುಂಸಿ, ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಈ ನೀರೇ ಜೀವನಾಧಾರವಾಗಿದೆ. ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.‌ ಈಗಲಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಬಾಕಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು‌ ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.‌

ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ಮಳೆ ಶೇ.45 ರಷ್ಟು ಕೊರತೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬರಗಾಲ ಖಚಿತ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಏತ ನೀರಾವರಿಗಳು ಬಹಳ ಬಲ ನೀಡುತ್ತವೆ‌. ತುಂಗಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಾರೆಹಳ್ಳ, ಪುರದಾಳು ಹಾಗೂ ಗೌಡನಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿದರೆ, ಸುಮಾರು 10 ಸಾವಿರ ಎಕರೆಗೆ ನೀರು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ವೇಳೆ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿದರೆ ಬರಗಾಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬರಗಾಲದಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿ ನೀರು ಎತ್ತುವ ಕೆಲಸ‌ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಚಿವ ಕೆ. ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೆಡಿಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮಾತನಾಡದೇ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್. ಆರ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರೈತರಾದ ರಾಜು ಹಿಟ್ಟೂರು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಕಳೆದ 8 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತುಂಗಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು. ಇದರಿಂದ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೆರೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ಬರಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀರು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಜೂನ್ 1 ರಿಂದಲೇ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ನೀರು ಆನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಲು ಒಂದು ವಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ತಡವಾಗಿದೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಗುವಾಗ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನೀರೇ ಬರಲ್ಲ. ಗೌಡನ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ‌ ಮೆಸ್ಕಾಂಗೆ‌ 25.22 ಕೋಟಿ ರೂ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾರನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Tunga Lift Irrigation Project
ತುಂಗಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ETV Bharat)

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಶಾರದ ಪೂರ್ಯನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, 'ತುಂಗಾ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಜಾಕ್ ವೆಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀರು ಎತ್ತದೇ ನಿಂತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಹಾಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟದ ಪರಿಣಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣ ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಹಿಂದೆ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಸಚಿವರಾದ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಅವರು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವಾರ ಬಂದ ಹಂಗಾಮಿ‌ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಕೆ. ಜೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಅವರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತುಂಗಾ ನದಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ‌ ಪಾಡು ಸಮುದ್ರದ ನೆಂಟಸ್ಥನ ಉಪ್ಪಿಗೆ ಬರ ಎಂಬಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಬಾರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆರೆ ತುಂಬಿಲ್ಲ.‌ ಈಗಲಾದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

TUNGA LIFT IRRIGATION PROJECT
ELECTRICAL CONNECTION CUT
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್
SHIVAMOGGA
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