ETV Bharat / state

ತಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಾಗದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು: ನ್ಯಾ. ಬಿ.ವಿ. ನಾಗರತ್ನ

ದುರಾಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಲೋಭನೆಗಳಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ದೂರ ಇರಬೇಕೆಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ. ವಿ. ನಾಗರತ್ನ ಹೇಳಿದರು.

JUSTICE B V NAGARATHNA
ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 22ನೇ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾ. ಬಿ. ವಿ. ನಾಗರತ್ನ (Special arrangements)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 19, 2026 at 7:13 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವೇತನದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಮತ್ತು ದುರಾಸೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಬಿ. ವಿ. ನಾಗರತ್ನ ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಿಕೆವಿಕೆಯ ಡಾ. ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ (ಎಪ್ರಿಲ್​ 18) ನಡೆದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 22ನೇ ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ ಬಾಹ್ಯ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಕೂಡದು. ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವುದೇ 'ಸಮನ್ವಯ' ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕಳಂಕಿತ ನಿರ್ಧಾರವು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಮೇಲಿನ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ಕಾನೂನು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ(AI) ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕೇಸ್‌ ಲಾ ಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿವೆ. ಅದು ನನ್ನ ಪೀಠದ ಮುಂದೆಯೇ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪೂರ್ವ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುವ ವಕೀಲರು, ತಾವು ಆಧರಿಸಿರುವ ತೀರ್ಪುಗಳು ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಜರ್ನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿ ಆಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಯು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಯು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ನ್ಯಾ. ಬಿ. ವಿ. ನಾಗರತ್ನ ಹೇಳಿದರು.

ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯದಾನವನ್ನು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗದು. ಅದನ್ನು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರಿಕರಗಳ ಬೆಂಬಲ, ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮೌಲ್ಯ, ಕಾನೂನು, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದೆಡೆಗಿನ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವಿಭು ಬಖ್ರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

TAGGED:

BENGALURU
USE OF AI IN JUDICIARY
SUPREME COURT
CONFERENCE OF JUDICIAL OFFICERS
JUSTICE B V NAGARATHNA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.