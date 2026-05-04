ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯನ್ನು ಐದು ವರ್ಷ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಎನ್​ಡಿಎ ಗೆದ್ದಿದೆ : ಕೆ. ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ

ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಅವರು ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆ. ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 4, 2026 at 7:50 PM IST

ಹಾಸನ : ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕು ಅಂತಾ ಎನ್‌ಡಿಎ ಐದು ವರ್ಷ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಇವತ್ತು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಶಾಸಕ ಕೆ. ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಂದು ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ನಾನೂ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 10 ದಿನ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಫಿಲಂ‌‌ ಸ್ಟಾರ್​​ಗಳಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ್​ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಜನ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಆಗಲೇ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆತ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹುದಿನ‌ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಆ ವಮ್ಮನ ರಾಜಕಾರಣದ ಎದುರು ಯಾರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿಲ್ಲೋದಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿನೇ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ, ಆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಯಕರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಒಂದೊಂದು ಚುನಾವಣೆಯು ಒಂದೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಬೆಂಬಲಗರ 90 ಲಕ್ಷ ಮತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದಿಂದ ಬಂದ ಮತದಾರರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅರೆಂಜ್​ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಮತದಾರರು ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರ ಹಿನ್ನಡೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರ ಹಿನ್ನಡೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮಾಡಿರೋ ಸೇವೆಯಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ಗೆಲುವಲ್ಲ- ಎಸ್ಐಆರ್ ಗೆಲುವು : ಸಂಸದ ಸುನೀಲ್ ಬೋಸ್ ಲೇವಡಿ : ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಾದ ಗೆಲುವು ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲುವಲ್ಲ‌. ಬದಲಾಗಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಗೆಲುವು ಎಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಂಸದ ಸುನೀಲ್ ಬೋಸ್ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ತೆರಕಣಾಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ,‌ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ(SIR) ಮೂಲಕ ಟಿಎಂಸಿ ಮತದಾರರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

