ಸಿಇಒ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ಗೆ NDA ನಿಯೋಗ ಮನವಿ ಪತ್ರ: ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲೇನಿದೆ?
ಬಿಎಲ್ಎಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಸಂಬಂಧ ಎನ್ಡಿಎ ನಿಯೋಗ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
Published : October 5, 2026 at 8:05 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಎಲ್ಎಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು ಸಂಬಂಧ ಎನ್ಡಿಎ ನಿಯೋಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಎಫ್ಐಆರ್ ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಂತೆ ಡಿಜಿ ಮತ್ತು ಐಜಿಪಿ (DG & IGP) ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಐಆರ್ (SIR)ನ ಸಾವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಅನುಚಿತ, ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಕಚೇರಿಯು ಅಂತಹ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತಿರುವುದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್-7 ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇಆರ್ಒ ERO, AERO ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಯಂತಹ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಎಫ್ಐಆರ್ (FIR) ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಂತೆ ಡಿಜಿ ಮತ್ತು ಐಜಿಪಿ (DG & IGP) ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇವೆ. ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂತಹ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಸದಾ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್ಡಿಎ ನಿಯೋಗ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲೇನಿದೆ?: ಎಸ್ಐಆರ್ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ನೋಟಿಸ್ ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ನಿಖರವಾದ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಾದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಯಸ್ಕ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕಿನ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಸ್ಐಆರ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಒಳನುಗ್ಗುವಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅನರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಸೇರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಎಸ್ಐಆರ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
1960ರ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮಗಳ ನಿಯಮ 13(2) ರ ಪ್ರಕಾರ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯು ನಮೂನೆ-7 (Form-7) ರಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ (SIR) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಈ ಸಾವಿಧಾನಿಕ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಕೆಪಿಸಿಸಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಆಡಳಿತ ಸರ್ಕಾರದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಫಾರ್ಮ್-7 ರ ಮೂಲಕ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆದಾರರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಯ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಳ್ಳು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು 1950ರ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 31 ರ ಅಡಿ ದಂಡನೀಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರವು ಮೋಸ, ವಂಚನೆ, ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಭಂಗದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದ ಮೇರೆಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಪರವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಗಂಭೀರ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾಲ್ಕಿ (ಬೀದರ್), ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏರಿಯಾ (ಬೆಳಗಾವಿ), ವ್ಯಾಲಿಕಾವಲ್ (ಬೆಂಗಳೂರು), ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹರಾಜ (ಮೈಸೂರು) ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ (FIR) ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಂತಹ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಇಡೀ ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
1.10.2026 ರಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ, ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆಗಳಿದ್ದರೂ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಕಳವಳಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಕಚೇರಿಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅನುಚಿತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ಫಲವಾಗಿ 1.10.2026ರಂದು ಆಯೋಗ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಸುತ್ತೋಲೆಯು ಫಾರ್ಮ್-7 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಎಸ್ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಅನಗತ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೀದರ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಎಫ್ಐಆರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ, 2023 ರ ಅಡಿ ಸುಳ್ಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈಗ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅಡಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ಹೇಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೇ, ದೂರುದಾರರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ. ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾದ ಕಾನೂನು ಆಧಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಒದಗಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈ ಕೋರ್ಟ್ 01.08.2022 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆದೇಶದ ನೇರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾನೂನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸಚಿವರು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಲೆ ಅನುಚಿತ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
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