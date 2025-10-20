ಮೈಸೂರು: ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2,667 ಮಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ; ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವು
ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2,667 ಮಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
Published : October 20, 2025 at 2:46 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಸಾಲದ ಒತ್ತಡ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕಗಳಿಂದ ಮನನೊಂದು, ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 2,667 ಮಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಪರಾಧ ದಾಖಲೆಗಳ ಬ್ಯೂರೋ (ಎನ್ಸಿಆರ್ಬಿ)ದ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾಗದ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಎನ್ಸಿಆರ್ಬಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೈಸೂರು ವಿವಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಡಿ.ಸಿ.ನಂಜುಂಡ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜಿನ ಮನಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಈ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
2020ರಿಂದ 2024ರ ವರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಒತ್ತಡ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ 2,667 ಮಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎನ್ಸಿಆರ್ಬಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, 2020ರಿಂದ 2024ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 18 ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಎನ್ಸಿಆರ್ಬಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಪುರುಷರೇ ಆಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನವರು 30ರಿಂದ 45 ವಯಸ್ಸಿನವರೆಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯ, ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 18ರಿಂದ 30 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ತೃತೀಯ ಲಿಂಗದವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.0.01ರಷ್ಟಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಬೆಂಬಲದ ಕೊರತೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಶಿಸ್ತು, ಆತ್ಮೀಯರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರೊ.ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಡಿಸೋಜಾ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ.ಡಿ.ಸಿ.ನಂಜುಂಡ ಅವರು, "ಮೈಸೂರಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಸಾಲದ ಒತ್ತಡ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊರಗುಳಿಯುವಿಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ತ್ರಿವಿಧ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಕೇವಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಇಂದು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಆತ್ಮಹತ್ಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದುರ್ಬಲ ಮನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ತುಂಬಬೇಕು. ಮಾನಸಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಷಯ ಪರಿಣತರಿಂದ ಸೂಕ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಹೀಗಾದರೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
2020-2024ರವರೆಗೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರ ವಿವರ:
1. 2020ರಲ್ಲಿ 497 ಮಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
|ಸಾಲದ ಒತ್ತಡ
|64
|ಸಾಲ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ
|98
|ಸಾಲ ತಂದಿಟ್ಟ ಕಳಂಕದಿಂದ
|69
|ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ
|266
2. 2021ರಲ್ಲಿ 566 ಮಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
|ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ
|226
|ಸಾಲದ ಒತ್ತಡ
|94
|ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡ, ಕಳಂಕದಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
|58
|ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ
|188
3. 2022ರಲ್ಲಿ 545 ಮಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
|ನಿರುದ್ಯೋಗ
|122
|ಸಾಲ ತೀರಿಸಲಾಗದೇ
|106
|ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ
|82
|ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ
|235
4. 2023ರಲ್ಲಿ 465 ಮಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
|ಸಾಲದ ಕಾರಣ (ನಗರ)
|72
|ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ (ಗ್ರಾಮಾಂತರ)
|179
|ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರಣ
|107
|ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ
|107
5. 2024ರಲ್ಲಿ 594 ಮಂದಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ
|ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರಣ
|183
|ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ
|161
|ಸಾಲದ ಒತ್ತಡ
|98
|ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ
|73
|ಇತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ
|79
