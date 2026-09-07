ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದ ಐವರು ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಎನ್ಸಿಬಿ
ವಿದೇಶಿಯರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಗಡೀಪಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಐವರು ವಿದೇಶಿಯರನ್ನ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಬಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : September 7, 2026 at 9:05 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಐವರು ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯದ ಎನ್ಸಿಬಿ (ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಯೂರೊ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷ್ಣರಾಜಪುರ ಹಾಗೂ ಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಐವರು ವಿದೇಶಿಯರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಶಂಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಅವರನ್ನು ಎನ್ಸಿಬಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವಿದೇಶಿಯರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಗಡೀಪಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಐವರು ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ 24 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಥವಾ ಎಫ್ಆರ್ ಆರ್ಒ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ ಪಾಲನೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 14ರ ಅನ್ವಯ ಐದು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನೆಲೆಯೂರಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂಲದ 7 ಹಾಗೂ ಯೆಮನ್ ದೇಶದ ಓರ್ವ ಸೇರಿದಂತೆ 8 ಮಂದಿ ವಿದೇಶಿಯರನ್ನು ಈ ವರ್ಷ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎನ್ಸಿಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ಧಾರೆ.
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