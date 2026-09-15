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ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಆತಂಕ: ಉಪ್ಪಾರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್​ ಸೆರೆಗೆ ಡ್ರೋನ್​ ಬಳಸಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ

ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಆತಂಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Tumkuru Naxal threat Pavagada naxal ಉಪ್ಪಾರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್
ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2026 at 12:13 PM IST

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ತುಮಕೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಆತಂಕದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕನಕಲಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲ್ ಶಂಕಿತ 'ಕನಕಲಬೆಂಡೆಯ ಉಪ್ಪಾರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್'ಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಡ್ರೋನ್ ಕಣ್ಣಾವಲಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಕೂಂಬಿಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನಕ್ಸಲ್ ಶಂಕಿತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಗಾಗ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಗೋಪಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ವಿಶೇಷ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ 1 ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ, 5 ಜನ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​ಗಳು ಹಾಗೂ 10 ಜನ ಸಬ್‌ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್‌ಗಳು ಇದ್ದಾರೆ.

Tumkuru Naxal threat Pavagada naxal ಉಪ್ಪಾರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್
ಪೊಲೀಸರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ (ETV Bharat)

ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆಯ ವರೆಗೆ ಕನಕಲಬೆಂಡೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಮಾರು 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ನಕ್ಸಲ್ ಶಂಕಿತನ ಜಾಡುಹಿಡಿಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಎಸ್​ಪಿ ಹೇಳಿಕೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಂಕಿತ ನಕ್ಸಲ್ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರವೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ಕನಕಲ ಬೆಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕಿತ ನಕ್ಸಲ್ ಉಪ್ಪಾರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಈ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವಗಡ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆತನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ವಿಶೇಷ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡ್ರೋನ್​ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡ ನಿರತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಅಶೋಕ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

TUMKURU
NAXAL THREAT
PAVAGADA NAXAL
ಉಪ್ಪಾರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್​
OPERATION AGAINST NAXAL

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