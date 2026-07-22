ETV Bharat / state

ಕರಾವಳಿಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬಲ: ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ INS ಮಾಲ್ವನ್ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಐಎನ್‌ಎಸ್ ಮಾಲ್ವನ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

INS MALVAN WARSHIP
ಐಎನ್‌ಎಸ್ ಮಾಲ್ವನ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 22, 2026 at 7:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ಕಾರವಾರ(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ): ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಾಗರ ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವದೇಶಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಐಎನ್‌ಎಸ್ ಮಾಲ್ವನ್’ (INS Malvan) ಆ್ಯಂಟಿ-ಸಬ್‌ಮರೀನ್ ವಾರ್‌ಫೇರ್ ಶ್ಯಾಲೋ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ (ASW-SWC) ಶ್ರೇಣಿಯ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನೌಕಾನೆಲೆಯಾದ ಕಾರವಾರದ ಐಎನ್​​ಎಸ್ ಕದಂಬದಲ್ಲಿ (ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೀಬರ್ಡ್) ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ‌ ಬುಧವಾರ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಮಾಂಡರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಮಾರ್ ತಿವಾರಿ ಅವರು 'ಐಎನ್‌ಎಸ್ ಮಾಲ್ವನ್' ಯುದ್ಧನೌಕೆಯ ಮೊದಲ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.

INS Malvan warship
ಐಎನ್‌ಎಸ್ ಮಾಲ್ವನ್ (ETV Bharat)

ಮೂರು ಪಡೆಗಳ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ವಾಯುಪಡೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕರೆ: ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ವಾಯುಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಏರ್‌ಚೀಫ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಎ.ಪಿ.ಸಿಂಗ್, "ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನೌಕಾಪಡೆ, ವಾಯುಪಡೆ ಹಾಗೂ ಭೂಸೇನೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕೇವಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯುದ್ಧಹಡಗನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪಡೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ನಾವಿಕರ ವೃತ್ತಿಪರತೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಶ್ರಮ. ನೌಕಾಪಡೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳೂ ಸಹ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ" ಎಂದರು.

ನೌಕಾಪಡೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಕಮಾಂಡ್‌ನ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್-ಇನ್-ಚೀಫ್ ವೈಸ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಸಂಜಯ್ ವತ್ಸಾಯನ್, ವೈಸ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ಸಂಜಯ್ ಸಾಧು, ರಿಯರ್ ಅಡ್ಮಿರಲ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಮೆನನ್ ಮತ್ತು ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಸಿಎಂಡಿ ಜೋಶ್ ವಿಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಐಎನ್‌ಎಸ್ ಮಾಲ್ವನ್ ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ: ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಶಿಪ್‌ಯಾರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (CSL) ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, 'ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.

ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ: ಸುಮಾರು 80 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 1,100 ಟನ್ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ನೌಕೆಯನ್ನು ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು 'ಶ್ಯಾಲೋ ವಾಟರ್' (ಕಡಿಮೆ ಆಳದ ಸಾಗರ) ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ(Stealth Features): ಕಡಿಮೆ ರೇಡಾರ್, ಅಕೌಸ್ಟಿಕ್ (ಶಬ್ದ) ಮತ್ತು ಇನ್‌ಫ್ರಾರೆಡ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು (Reduced Signatures) ಹೊರಸೂಸುವುದರಿಂದ, ಶತ್ರುಗಳ ರೇಡಾರ್ ಅಥವಾ ಸೋನಾರ್‌ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದೆ ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಲ್ವನ್ ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಬಲ: RBU-6000 ಲಾಂಚರ್‌ಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಶತ್ರು ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಖರವಾಗಿ ರಾಕೆಟ್‌ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಪಂಪ್-ಜೆಟ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರೊಪೆಲ್ಲರ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ, ಸಾಗರದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಳದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಸೋನಾರ್ & ರೇಡಾರ್ಗಳು ಸಾಗರದಾಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶತ್ರು ಸಬ್‌ಮರೀನ್‌ಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಚೀನಾ-ಪಾಕ್ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ: ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕರಾವಳಿಯ ಕಡಿಮೆ ಆಳದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ, ಮಾಹೆ ಶ್ರೇಣಿಯ (Mahe-class) ಎರಡನೇ ASW-SWC ನೌಕೆಯಾದ ‘ಮಾಲ್ವನ್’, ಇಂತಹ ಶತ್ರು ಸಬ್‌ಮರೀನ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಲಿಷ್ಠ ತಡೆಯೊಡ್ಡಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಲೋಕಾರ್ಪಣಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತದ ಬಳಿ ಆಳಸಮುದ್ರದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಂತಹ 16 ಶ್ಯಾಲೋ ವಾಟರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್‌ಗಳು ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನೌಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ತಗ್ಗಲಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ನೌಕಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಮತೋಲನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ನೌಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ: ಐಎನ್‌ಎಸ್ ಮಾಲ್ವನ್ ಕೇವಲ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ P-8I ಸುಧಾರಿತ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬೃಹತ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯರ್ (Destroyers) ಮತ್ತು ಫ್ರಿಗೇಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಂಡು 'ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್-ಸೆಂಟ್ಲಿಕ್' ಜಂಟಿ ಆಂಟಿ-ಸಬ್‌ಮರೀನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಈ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ಸಣ್ಣ ಚಲನವಲನವನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

INS Malvan warship
ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ INS ಮಾಲ್ವನ್ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)

ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ನೌಕಾ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕರಾವಳಿ ಪಟ್ಟಣ ಮಾಲ್ವಾನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ನೌಕೆಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗರ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಿಂಧುದುರ್ಗ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು, ನೌಕೆಯ ಶಿಖರ ಲಾಂಛನದಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಯುಧವಾದ ಬಾಘ್ ನಖ್ (ಹುಲಿ ಉಗುರು - Silent Claws)ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರಾವಳಿ ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ 'ಕಾರವಾರ': ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸೀಬರ್ಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕಾರವಾರದ INS ಕದಂಬ ನೌಕಾನಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡ ಮೊದಲ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಐಎನ್‌ಎಸ್ ಮಾಲ್ವನ್ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರವಾರ, ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಗರ ಭದ್ರತೆಯ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

2028ರ ಗುರಿ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಉದ್ಯಮದ ಜಿಗಿತ: 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಒಟ್ಟು 16 ASW-SWC ಶ್ರೇಣಿಯ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ Bharat Electronics (BEL), Mahindra Defence, ಮತ್ತು L&T ನಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದು, ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಕೇವಲ ನೌಕಾ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣಗಳ ರಫ್ತುದಾರನಾಗಿಯೂ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

ಐಎನ್‌ಎಸ್ ಮಾಲ್ವನ್
UTTARA KANNADA
INS KADAMBA
MALVAN WARSHIP
INS MALVAN WARSHIP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.