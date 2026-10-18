ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ವಕಾಲದ ವ್ಯಾಸಪೂಜೆ ಆರಂಭ: ಸ್ವರ್ಣಪೀಠದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ವ್ಯಾಸಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪುರಾತನ ತಾಳೆಗರಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
Published : October 18, 2026 at 11:25 AM IST
ಉಡುಪಿ: ನವರಾತ್ರಿ ಪರ್ವಕಾಲದ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಶೀರೂರು ಮಠದ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ವೇದವರ್ಧನತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಸಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಚಂದ್ರಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾದ ಚಿನ್ನದ ಮಂಟಪದ ಸ್ವರ್ಣಪೀಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ, ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆದ ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆರಾಧನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ವ್ಯಾಸಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪುರಾತನ ತಾಳೆಗರಿಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಪರಂಪರೆ, ವೇದಾಂತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಗುರುಪರಂಪರೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಾರುವ ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಮಠದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ.
ನವರಾತ್ರಿಯ ಶಾರದಾಪೂಜೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮಠೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವ್ಯಾಸಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಮೂರು ಹೊತ್ತು, ಪರ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಪಾದರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾನ, ವಿದ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಈ ಆಚರಣೆ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಉಡುಪಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಮಠದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನೆರವೇರುತ್ತಿದ್ದು, ವ್ಯಾಸಪೂಜೆಯು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
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