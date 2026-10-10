'ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದರೆ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಆರಾಧನೆ': ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನ, ಅಲಂಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಚಕರಿಂದ ವಿವರಣೆ
ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 10, 2026 at 9:32 PM IST
ಮೈಸೂರು: ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಆರಾಧಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದರಂತೆ ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಡಾ.ಶಶಿಶೇಖರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11ರಂದು ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಡ ಅಧಿದೇವತೆಗೆ ಅಗ್ರಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾಗೆ ಚಾಲನೆ ಸಿಗಲಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿಯ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಡಾ.ಶಶಿಶೇಖರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ' ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನವರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜಾ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳು, ಅಲಂಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಅರಮನೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಮುಂಡಿಬೆಟ್ಟದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ಚಾಮುಂಡಿ ತಾಯಿಯ ದರ್ಬಾರ್ ಉತ್ಸವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ನಾಳೆ ಸಲ್ಲುವ 11:50ರಿಂದ 12:15ರ ಶುಭ ಧನುರ್ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಗವಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಗಣ್ಯರು ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ 5:30ರಿಂದಲೇ ತಾಯಿಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಯಿಗೆ ಹಂಸವಾಹಿನಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವುದು ನಾಳೆಯ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರು.
ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದರೆ ನವದುರ್ಗೆಯರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು, ಶೈಲಪುತ್ರೀ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ, ಚಂದ್ರಘಂಟಾ, ಕೂಷ್ಮಾಂಡ, ಸ್ಕಂದಮಾತಾ, ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ, ಕಾಲರಾತ್ರಿ, ಮಹಾಗೌರಿ, ಸಿದ್ಧಿಧಾತ್ರೀ ಈ ನವದುರ್ಗೆಯರನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಸಪ್ತಮಾತೃಕೆಯರನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಪದ್ಧತಿ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನವರಾತ್ರಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಮನೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ವಿಜಯದಶಮಿ ಯಾತ್ರೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಪ್ರಾತಃಕಾಲ 5:30ರಿಂದಲೇ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲದೇ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರು ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಸುವಂತೆ, ಬೆಟ್ಟದ ಈಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದರ್ಬಾರ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರ್ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ. ನವರಾತ್ರಿಯ 9 ದಿನವೂ ಸಂಜೆ 5ರಿಂದ 5:30ರವರೆಗೆ ಈ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ 24ರಂದು ರಥೋತ್ಸವ, 26ರಂದು ತೆಪ್ಪೋತ್ಸವ, 28ರ ಮುಡಿ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಚಕರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವುದೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವುದು, ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತದ ರೂಪಕಗಳ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಆ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಪೂಜಿಸುವುದು ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ, ಬೆಳೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ತಾಯಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಾ.ಶಶಿಶೇಖರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: