ಏಲಕ್ಕಿನಗರಿಯಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ: ನವದುರ್ಗೆಯರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ
ಹಾವೇರಿಯ ನವದುರ್ಗೆಯರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿಯ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
Published : October 11, 2026 at 8:28 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ನಾಡದೇವತೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಏಲಕ್ಕಿನಗರಿ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾವೇರಿಯ ನವದುರ್ಗೆಯರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೊಂದು ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಹಾವೇರಿಯ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದೇ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಭತ್ತು ದುರ್ಗೆಯರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೊದಲ ದಿನ ಶೈಲಪುತ್ರಿ, ಎರಡನೇಯ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ, ಮೂರನೇಯ ದಿನ ಚಂದ್ರಘಂಟಾ, ನಾಲ್ಕನೇಯ ದಿನ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಾ, ಐದನೇಯ ದಿನ ಸ್ಕಂದಮಾತಾ, ಆರನೇಯ ದಿನ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ, ಏಳನೇಯ ದಿನ ಕಾಲರಾತ್ರಿ, ಎಂಟನೇಯ ದಿನ ಮಹಾಗೌರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ದಿನ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ದುರ್ಗೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇಯ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ಶೈಲಪುತ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ದುರ್ಗೆಯರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಮೂರ್ತಿಗಳಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ದೇವಾಲಯ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಭಕ್ತರು.
ದೇವಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಸ್ಥಾಪನೆ: ನವದುರ್ಗೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಲಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 38 ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇವಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣು, ಶಿವಾ, ಬ್ರಹ್ಮ, ನಾರಾಯಣ, ಪರಶುರಾಮ, ಗಣೇಶ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ಚತುರ್ಮುಖ ಗಣೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನವಗ್ರಹಗಳನುಸಾರ ನವವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಈ ದಿನಗಳಂದು ಭಕ್ತ ಸಾಗರವೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹರಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ 1905 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 1905 ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಕ್ಕಲು ಮರಿಯಮ್ಮ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಜೈಪುರದಿಂದ ತಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ 2006ರಲ್ಲಿ ಮರುನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. 2009ರಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗೆಯರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 38 ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಂತೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನವದುರ್ಗೆಯರು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಒಂಭತ್ತು ಥರದ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನವಥರದ ದೀಪದಾರತಿಯಿಂದ ದೇವಿಗೆ ಆರತಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.
ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ಗೌರೀಶ್ ಭಟ್, ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಸತಿ ಪಾರಾಯಣದ ಶ್ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ಹಕ್ಕಲುಮರಿಯಮ್ಮ ದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವತೆಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗೆಯರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನವದುರ್ಗೆಯರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಪಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಳವಾಗಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಎರಡು ಕಡೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿದ್ದು, ಒಂದು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನವದುರ್ಗೆಯರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ದುರ್ಗೆಯರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಶೈಲಪುತ್ರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ದುರ್ಗೆಯ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ, ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ನೇರವೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆಯಲು ಬಂದು ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಂಡಿಕಾಹೋಮ, ದುರ್ಗಾಷ್ಟಮಿಯ ದಿನ ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಪಂಚಾಯತ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಈಶ್ವರ ಗಣಪತಿ ವಿಷ್ಣು ಸೂರ್ಯದೇವ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸನಾತನ ಅಷ್ಟದೇವತೆಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪರಶುರಾಮ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗೆ ನವಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ದೇವಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಬೇಡಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಗ್ರಹಚಾರ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನವದುರ್ಗೆಯರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ನವಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಕ್ತೆ ರಂಜನಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನವರಾತ್ರಿ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಹಬ್ಬ. ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಒಂಭತ್ತು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ತಾಳುತ್ತಾಳೆ. ಒಂಭತ್ತು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾವೇರಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಲಮರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನವದುರ್ಗೆಯರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಒಂಭತ್ತು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹದು ವಿಶೇಷ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಾಲಂಕಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ, ಅಭಿಷೇಕ, ಪಾರಾಯಚ ಚಂಡಿಹೋಮ, ದುರ್ಗಾಹೋಮ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುರ್ಗೆಮಾತೆಯರು ಭಕ್ತರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಾವು ಸಹ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ನಮಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
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