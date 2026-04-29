ಪ್ರಕೃತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಈ ಹಸಿರು ಮಿಡತೆ: ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿ

ವರದಿ- ರಾಜ್​ಕುಮಾರ್ ಜಿ. ವಿ​: ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಕೆಳಹಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇವು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವಾಗಿವೆ.

Long-horned grasshopper
ಮಿಡತೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 29, 2026 at 10:57 AM IST

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಜೀವನಶೈಲಿ, ಶಾರೀರಿಕ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಗಾಧ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮಿಡತೆ ಅಥವಾ 'ಲಾಂಗ್-ಹಾರ್ನ್ಡ್ ಗ್ರಾಸ್‌ಹೋಪರ್' ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಹೌದು, ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಕುಳಿತಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಈ ಜೀವಿ, ತನ್ನ ಮೈ ಬಣ್ಣವನ್ನೇ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು 'ಕ್ಯಾಮೊಫ್ಲಾಜ್' ತಂತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇದರ ಶತ್ರುಗಳಾದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಇವುಗಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ದವಾದ ಸ್ಪರ್ಶೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಥವಾ 'ಆಂಟೆನಾ'ಗಳು ಇವುಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಹಿಂಗಾಲುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಕುಚಿತಗೊಂಡ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ನಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಶತ್ರುವಿನ ಭೀತಿ ಎದುರಾದಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಕಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ನೆಗೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವುಗಳಿಗಿದೆ. ಮಿಡತೆಗಳ ಧ್ವನಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಭಾಗ ಎನ್ನಬಹುದು. ಗಂಡು ಮಿಡತೆಗಳು ತಮ್ಮ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ವೇಗವಾಗಿ ಉಜ್ಜುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲಯಬದ್ಧ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ 'ಸ್ಟ್ರಿಡ್ಯುಲೇಶನ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯ ನಿಶ್ಯಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುವ ಈ ಧ್ವನಿಗಳು ಮಿಡತೆಗಳ ಸಂವಹನ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿವೆ.

ಇವುಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಣ್ಣು ಮಿಡತೆಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳ ಕಾಂಡದ ಒಳಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ. ಈ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಮರಿಗಳು (ನಿಂಫ್ಸ್) ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸುಲಿದು ಪೂರ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಮಿಡತೆಗಳಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕೀಟಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿಯಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೈತರ ಪಾಲಿಗೆ ಬೆಳೆನಾಶಕಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಕೆಳಹಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಇವು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವಾಗಿವೆ.

ಮಿಡತೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸರೀಸೃಪಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಸಿರು ಮಿಡತೆಗಳು ಕೇವಲ ಸಾಧಾರಣ ಕೀಟಗಳಲ್ಲದೆ, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯದ ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿವೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಹಸಿರು ಮಿಡತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ವೀರೇಶ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಈ ಮಿಡತೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕೀಟಗಳು ಎನ್ನಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಹುಳ, ಕಡ್ಡಿಹುಳ, ಹಸಿರು ಎಲೆ ಹುಳ, ಈ ಮಿಡತೆ ಎಲೆಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಹಸಿರು ಮಿಡತೆಗಳು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಮಿಡಿತೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ 2020ರಲ್ಲಿ ಐಯುಸಿಎನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಮಿಡತೆಗಳನ್ನು ರೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಸರೀಸೃಪಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಲಿಸರ್ಡ್​ಗಳಿಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಹಾರವಾಗಿ ಇದು ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರೀಸೃಪಗಳು ಈ ಮಿಡಿತೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ.

ಈ ಮಿಡಿತಗಳಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಮಿಡತೆಗಳಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿದ್ದು, ರೈತರು ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮಿಡತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಸರೀಸೃಪಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಈ ಮಿಡತೆಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ರೈತರು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿಯೂ ಈ ಮಿಡಿತೆಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಿಡತೆಗಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನಗಳು ನಾಶವಾಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪರಿಸರ ವಿರುದ್ಧದ ಕೆಲಸಗಳು ಹಾಗೂ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇವು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿದ್ದು, ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಈ ಮಿಡತೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಿಡತೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣದೆ ಇರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

