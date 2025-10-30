ETV Bharat / state

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಾ ವಿವಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

national-raksha-university
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (ETV Bharat)
ವರದಿ : ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್​. ಈ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ದೇಶದ ಗಡಿ ಭಾಗದ ಭದ್ರತೆಯಂತೆ ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಯು ಸಹ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳು ಹೊಸ ಹೊಸ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲು ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ, ತರಬೇತಿ, ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮದ ಜೊತೆಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜನವಾದ ಶಿಸ್ತಿನ ಪರಿಸರ ನೀಡುವ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವ, ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ, ಮಿಲಿಟರಿ, ಅರೆಮಿಲಿಟರಿ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರು, ನಾಗರೀಕ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರ ನಡುವಿನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಭೋದಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು‌ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

national-raksha-university
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಾ ವಿವಿ (ETV Bharat)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಾ ವಿವಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್​ನ ಅಹಮದಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ 2023ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಕ್ನೋ, ಪಾಂಡಿಚೇರಿ, ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

  • ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೋರ್ಸ್​ಗಳು:
  • ಬಿಎ ಇನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ - ಇದು 4 ವರ್ಷ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. \
  • ಬಿಎ/ಬಿಎಸ್ಸಿ ಇನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಟಜಿಕ್ ಸ್ಟಡಿಸ್- ಇದು 4 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್​ಗಳಾಗಿದೆ.

    ಪದವಿ ನಂತರದ ಕೋರ್ಸ್​ಗಳು ಇಂತಿವೆ:
  • ಎಂ.ಎ/ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಪೋರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ - ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್​
  • ಎಂಎಸ್​​ಸಿ ಇನ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ- ಇದು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.
  • ಎಂಎ/ ಎಂಎಸ್ಸಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಸ್ಟಡಿಸ್- ಇದು ಸಹ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಾ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದವರಿಗೆ ದೆಹಲಿ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಗುಜರಾತ್ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಶೇ. 15 ಮೀಸಲಾತಿ ಇದೆ. ಹಾಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.

national-raksha-university
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಾ ವಿವಿ (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಾ ಯೂನಿರ್ವಸಿಟಿಯ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ. ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಅಪರಾಧ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಲಾಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿವಿಗೆ ಭಾರತದ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

national-raksha-university-gives-top-priority-to-internal-security-of-the-country
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)

ಇಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ಅಥವಾ 10 ಪ್ಲಸ್ ಮುಗಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರುಗಳಿಗಾಗಿ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟರ್ಜಿಕ್ ಸ್ಟಡಿಸ್ ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್​ಮೆಂಟ್​ ಕೋರ್ಸ್​ಗಳಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಪದವಿಗಳಾದ ಎಂ. ಎ ಹಾಗೂ ಎಂಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕೋರ್ಸ್​ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟರ್ಜಿಕ್ ಸ್ಟಡಿಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಸಹ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಲಾಜಿ ಹಾಗೂ ಅಪರಾಧ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋರ್ಸ್​ಗಳಿವೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹಾಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಕೋ ಆಫೀಸ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅವಕಾಶ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನ್ಯಾಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಫೀಸರ್, ಹಿರಿಯ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಫೀಸರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.

national-raksha-university
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಾ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)

ರಕ್ಷಾ ವಿವಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಲೆಮಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಈ ವಿವಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಈ ವಿವಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರೋದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸಲು. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸಿಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡೆ. ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾರವಾರದ ಭಾರತೀಯ ನೌಕನೆಲೆಗೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್​ಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

