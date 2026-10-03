ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಳಿಂಬೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಾವೇಶ 2026: ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆಂಪು ಮಾಣಿಕ್ಯ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಳಿಂಬೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಾವೇಶ 2026' ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಾಳಿಂಬೆ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು.
Published : October 3, 2026 at 7:56 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ದಾಳಿಂಬೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಣ್ಣಲ್ಲ, ಅದು ರೈತನ ಪಾಲಿನ ಕೆಂಪು ಚಿನ್ನ. ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಲಾಭ ತಂದುಕೊಡುವ ಈ ಬೆಳೆ ಇಂದು ಒಂದೆಡೆ ತೀವ್ರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಭರವಸೆಯ ಹೊಸ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಇಷ್ಟು ದಿನ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದಾಳಿಂಬೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಈಗ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೋಗಬಾಧೆಯ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 'ಭಗವಾ' ತಳಿಗೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಳಿಂಬೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಾವೇಶ 2026'ದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು.
ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ 27,374 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಷ್ಟಿದ್ದ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶವು, 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ 26,936 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯೂ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ 10.51 ಟನ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿಯಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 10-15 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿದ ಭೀಕರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಗಮಾರಿ ಹಾಗೂ ತೊಗಟೆಯ ಕಸಿಕೊಳೆ ರೋಗಗಳು. ರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ರೈತರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು.
ಆದರೆ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಬೆಳೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ತುಂಬಿಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಆರಾಮಾದಾಯಕ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಯಲಹಂಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ನೆಲಮಂಗಲ ಹಾಗೂ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಕೋಲಾರ, ರಾಮನಗರ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಯುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಬೆಳೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಶಾಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕೆಂಪು ಹಣ್ಣಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಛಾಯೆ: ಬೆಳೆಗಾರರ ಕಂಗೆಡಿಸಿದ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳು: ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಬಯಸುವ, ಹವಾಮಾನ ಸ್ನೇಹಿ ಹಾಗೂ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿದ್ದ ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಕೀಟ-ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 'ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂಗಮಾರಿ' ರೋಗವು ದಾಳಿಂಬೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವೈರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಮೂಡಿ, ಹೂವು-ಕಾಯಿ ಉದುರಿ, ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ 'Y' ಅಥವಾ 'L' ಆಕಾರದ ಸೀಳುಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತದೆ. 25ರಿಂದ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಈ ರೋಗ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕೋಸ್ಪೋರಾ, ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಸಿನೋಯಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಬಿದ್ದು, ಹಣ್ಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯು ಒರಟಾಗಿ ವಿರೂಪಗೊಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಹೂವು ಉದುರುವುದು, ಕೀಟನಾಶಕ, ಗೊಬ್ಬರ, ಆಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಗುವಳಿ ವೆಚ್ಚ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ರೈತರ ಲಾಭವನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 'ಕೇಸರಿ'ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್: ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಒಟ್ಟು ದಾಳಿಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 41ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಭಾರತದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟು ದಾಳಿಂಬೆ 'ಭಗವಾ' (ಕೇಸರ) ತಳಿಯದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಕಿಲೋಗೆ ರೂಪಾಯಿ 250 ರಿಂದ 300 ಸಿಕ್ಕರೆ, ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಗೆ ರೂ. 150ರಿಂದ 170 ದರ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ತಳಿಗೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗೆ ರೂ. 575, ಯು.ಕೆ.ಯಲ್ಲಿ ರೂ. 556, ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರೂ. 337, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರೂ. 330, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ರೂ. 320 ಹಾಗೂ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ರೂ. 289 ರವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳು ಭಾರತದ ದಾಳಿಂಬೆ ಆಮದಿಗೆ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿವೆಯಾದರೂ, ಈ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಅಪೆಡಾ (APEDA) ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಅಂಶ ರಹಿತ (Residue-free) ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಣೀಕರಣವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ರೈತರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೀಟ-ರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸೂಕ್ತ ಪೋಷಕಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆ, ಐಸಿಎಆರ್-ಎಟಿಎಆರ್ಐ, ಅಪೆಡಾ, ಕಪೆಕ್ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿವೆ. ಇಂದಿನ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ 25 ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಳಿಗೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೂತನವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ‘Pomegranate Digital App’ ರೈತರಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಲಿದೆ. ಸೂಕ್ತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಪಾಲಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು ದಸರಾ: ಚಿತ್ರಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದ ವರ್ಣಮಯ ಕಲೆ, ಬಾಲ್ಯ, ಪ್ರಕೃತಿ ನೆನಪುಗಳ ಗುಚ್ಛ