ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಬಯಲು ಕುಸ್ತಿ: ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಬಯಲು ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಸೆಣಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
Published : March 8, 2026 at 8:13 PM IST|
Updated : March 8, 2026 at 8:57 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಾರಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಬಯಲು ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೋಡಿ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಗಳು ನಡೆದಿದೆ.
ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಮೃದುಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕುಸ್ತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಿದ್ದು ನನಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡಿದೆ. ನಮ್ಮಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಜಕರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಾಗಿ ಕುಸ್ತಿ ಆಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಿತ್ ಮಾಡುವ ತನಕ ಆಟ ಆಡುತ್ತೇವೆ. ಬೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಿದ್ದು ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಲು ಹಾಗೂ ನೋಡಲು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಇದೇ ವರ್ಷದಿಂದ ಕುಸ್ತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಲು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲಾ ಆಳ್ವಾಸ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿಯಾಡಿ ಇದೀಗ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕುಸ್ತಿಯಾಡಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಅಭ್ಯಾಸವಾದ್ರೆ ಏನೂ ಅನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಳ್ಳಿ ಗದೆ ಗೆದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಂಜಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಜಾತ್ರೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕುಸ್ತಿ ಆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಹರಿಯಾಣ , ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೂ ಸಹ ಪೈಲ್ವಾನರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಸ್ತಿ ಆಡಿದ್ದು, ನಮ್ಮವರ ಮುಂದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಗದೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಖುಷಿಯಾಯ್ತು ಎಂದರು.
ಕುಸ್ತಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಕುಸ್ತಿಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಜ ಮನೆತನಗಳು ಆಳಿದ್ದು, ಅವರೆಲ್ಲಾರೂ ಕುಸ್ತಿ ಪೈಲ್ವಾನರನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾರಿಕಾಂಬ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕುಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾರಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಜಾತ್ರೆ. ಬೇರೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಾರಿ ಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಕರೆದು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಸಹ ಗರಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ವಾನರನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಪ್ರತಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಕುಸ್ತಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕುಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಬಯಲು ಕುಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
