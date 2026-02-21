ದಾವಣಗೆರೆ: ಗಮನ ಸೆಳೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ಟಗರು ಕಾಳಗ: ಕಣದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಿ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸಿದ ಕುರಿಗಳು!
ದಾವಣಗೆರೆಯ ದುಗ್ಗಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಟಗರು ಕಾಳಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಕೊಬ್ಬಿದ ಕುರಿಗಳ ಕದನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಶಿಳ್ಳೆ-ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
Published : February 21, 2026 at 7:33 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ - ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಟಗರು ಕಾಳಗಕ್ಕೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ. ಮನೆಗೊಂದು ಟಗರನ್ನು ಸಾಕುವ ಪದ್ಧತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ದಾವಣಗೆರೆ ಜನತೆ, ಟಗರುಗಳ ಸೆಣಸಾಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ರೀಡೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ (ದುಗ್ಗಮ್ಮ) ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುವ ಟಗರು ಕಾಳಗ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ವಿಶೇಷತೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ಟಗರು ಕಾಳಗ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವಿಶೇಷ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಟಗರುಗಳು, ಅವುಗಳ ಹಲ್ಲುಗಳ (ವಯಸ್ಸು) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ (ಎರಡು, ನಾಲ್ಕು, ಆರು, ಎಂಟು ಹಲ್ಲು) ಲೀಗ್ ಮತ್ತು ನಾಕೌಟ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸೆಣಸಿ ತಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದವು.
ದುಗ್ಗಮ್ಮನ ಕಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿ: ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಬಡಾವಣೆಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಟಗರು ಕಾಳಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಕಾಳಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಟಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಕಣಕ್ಕೆ ತರುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಈ ಕಣಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಅಲ್ಲದೇ ಗದಗ, ಹಾವೇರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಹಾವೇರಿ, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ಆಂದ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧಡೆಯ ಟಗರುಗಳು ಹಾಜರಿರುತ್ತವೆ. ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜರುಗುವ ಟಗರು ಕಾಳಗ ಇಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮೊದಲೆರಡು ದಿನ 2, 4, 6 ಹಲ್ಲಿನ ಕುರಿಗಳ ನಡೆದರೆ, ಇಂದು ಕೊನೆ ದಿನ 8 ಹಲ್ಲಿನ ಕುರಿಗಳ ಕಾಳಗ ನಡೆಯಲಿದೆ.
700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಗರುಗಳ ತಾಕತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ: ದುಗ್ಗಮ್ಮನ ಕಣದಲ್ಲಿ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಗರುಗಳು ತಮ್ಮ ತಾಕತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವು. ಎರಡು ಟಗರುಗಳ ಸೆಣಸಾಟದಲ್ಲಿ ಢಗ್ ಎಂದು ಬಂದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಶಿಳ್ಳೆ-ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಕುರಿ ಕಾಳಗ ಇದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದೂರುದೂರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಜನರು, ಧೂಳಿನ ಅಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕೆರೆದು ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಚ್ಚಿ ಹೊಡೆಯುವ ಜಟ್ಟಿಗಳ ಕಾಳಗದ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಪುಳಕಿತರಾದರು. ಹಾಲು ಹಲ್ಲು, 2 ಹಲ್ಲು, 4 ಹಲ್ಲು, 6 ಹಲ್ಲು ಮತ್ತು 8 ಹಲ್ಲುಗಳ ಟಗರುಗಳು ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ತಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಗುದ್ದುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಾಳಗ ನಡೆಸಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ನೂರಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚನ ಮೂಡಿಸಿದವು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಗ್ಯಾಲರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಟಗರುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಜನಸಾಗರ: ಟಗರುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು. ದೇವರಾಜ್ ಅರಸ್ ಬಡಾವಣೆ ಮೈದಾನ ಜನರಿಂದ ಗಿಜುಗುಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕೂರಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಆಸನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಕಾಳಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾದ ಟಗರುಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದವು. ಒಟ್ಟು ಐದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆದವು. 6 ಮತ್ತು 8 ಹಲ್ಲಿನ ಟಗರುಗಳ ಕಾಳಗದ ಆಟ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಟಗರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ, ತೃತೀಯ, ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡುವುದರ ಜತೆಗೆ 8 ಹಲ್ಲಿನ ಟಗರುಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಯೋಜಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟಗರುಗಳ ಸೋಲು ಗೆಲವು ಹೇಗೆ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದು?: ಟಗರುಗಳ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಲು ರೆಫರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೆಫರಿಗಳು ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಬಗ್ಗೆ ಮೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಟಗರು ರೋಷಾವೇಷದಿಂದ ನುಗ್ಗಿ ಎದುರಾಳಿ ಟಗರನ್ನು ತಡೆದು ತಲೆಗೆ ತಲೆ ಬಲವಾಗಿ ಡಿಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಡಿಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಯಾವ ಟಗರು ಹೋರಾಡದೇ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೇ ಕಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಸೋತಂತೆ. ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗೆಲುವನ್ನು ರೆಫರಿಗಳು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊನ್ನತ್ತಮ್ಮ, ಕಾಳಿ, ಮಲ್ಲಿಕ್ ಜಲಾಲ್, ಸುಲ್ತಾನ್, ಅಣ್ಣಾಬಾಂಡ್ ರಾಯಣ್ಣ, ಕರಿಯ, ಪವರ್ಸ್ಟಾರ್, ಒಂಟಿ ಸಲಗ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ರಾವಣ, ದುರ್ಗದ ಹುಲಿ ಹೀಗೆ... ವಿಚಿತ್ರ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಟಗರುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು.
ಆಯೋಜಕರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಆಯೋಜಕ ಕುಮಾರ್ ಪೈಲ್ವಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ "ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕುರಿ ಕಾಳಗವಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಕೊನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಮರಿ ಕುರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 2 ಹಲ್ಲಿನ 148 ಟಗರುಗಳು, 6 ಹಲ್ಲಿನ 150 ಟಗರುಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಹಲ್ಲಿನ 80 ಟಗರುಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಟಗರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲು. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ದುಗ್ಗಮ್ಮನ ಕಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಗರುಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿಯಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದವು. 8 ಹಲ್ಲಿನ ಕುರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಮೂರನೇ ಬಹುಮಾನ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆಂಧ್ರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಟಗರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಗೆದ್ದ ಟಗರಿಗೆ 'ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ಕೇಸರಿ' ಎಂದು ಟೈಟಲ್ ಕೊಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.
ರೆಫರಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ "ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ 8 ಹಲ್ಲಿನ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುರಿಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಬಹುದು. ರಾಜ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಂಧ್ರ ಇನ್ನೀತಿರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಟಗರುಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದಿರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಕೂರಿಸುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
