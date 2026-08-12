ETV Bharat / state

'ಡೆಡ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್' ಆದ ಬಡೇಕೊಳ್ಳಮಠ ಬಳಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಿರುವು: 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 130 ಅಪಘಾತ, 19 ಸಾವು

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಯಡವಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬಲಿ?, ಡೆಡ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಆದ ಬಡೇಕೊಳ್ಳಮಠ, ಸಾವಿನ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಮುಕ್ತಿ.

DEADLY SPOT IN BELAGAVI
ಬಡೇಕೊಳ್ಳಮಠ ಬಳಿಯಲ್ಲಿನ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಿರುವು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 12, 2026 at 8:24 PM IST

|

Updated : August 12, 2026 at 9:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಾವಿ: ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ. ಆದರೆ, ಅದೇ ಪ್ರಾಣಾಂತಕವಾದರೆ ಹೇಗೆ? ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಬಡೇಕೊಳ್ಳಮಠದ ಬಳಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-48 ಸರಣಿ ಅಪಘಾತಗಳಿಂದ 'ಡೆಡ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್' ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ರಸ್ತೆ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವ ದೋಷ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಡಿದ ಯಡವಟ್ಟಿನಿಂದ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸವೇ ಈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ.

ಬಡೇಕೊಳ್ಳಮಠ ಬಳಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಿರುವು (ETV Bharat)

ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣಸೌಧದಿಂದ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಡೇಕೊಳ್ಳಮಠ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಇರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರಲ್ಲಿನ ತಿರುವು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಇಳಿಜಾರಿನಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಟ 2 ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ದಿನ ನಾಲ್ಕು ದುರಂತಗಳು ನಡೆದು ಹಲವರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.

ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ: ಇದೊಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 19 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ, 90ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಅವು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದು 'ಸಾವಿನ ದಾರಿ' ಆಗಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.

ಬಡೇಕೊಳ್ಳಮಠ ಬಳಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಿರುವು
ಬಡೇಕೊಳ್ಳಮಠ ಬಳಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಿರುವು (ETV Bharat)

ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ ಬೊರಸೆ ಅವರು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಳಗಾವಿ ಕೆಎಲ್​​ಎಸ್​ಜಿಐಟಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಕಾಲೇಜಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರೋಪಾಯದ ಕುರಿತು ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದರು. ಆ ತಂಡವು ರಸ್ತೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಿರುವು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು.

ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದು: ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮೊನಚಾದ ತಿರುವು ಸೇರಿದಂತೆ ರಸ್ತೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಹಲವು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೂ, ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿಲ್ಲದಿರುವುದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ.

ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು.
ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು. (ETV Bharat)

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯೇ ಹಲವು ತುರ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಪಥದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯದಂತೆ ನೀರು ತುಂಬಿದ ಡ್ರಮ್​​ಗಳು, ಕೋನ್, ಮಾನವಾಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ವಾಹನ ಸವಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆದು, ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಹನಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ.

ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬೇಡ, ಗೇರ್​ನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಓಡಿಸಿ: ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿಗೆ 20 ಕಿ‌ಲೋ ಮೀಟರ್​ ಅಂತರ. ಅದಕ್ಕೂ‌ ಮೊದಲು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಡೇಕೊಳ್ಳಮಠ ಕ್ರಾಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿಗಳು, ಕಾರು, ಬೈಕ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ವಾಹನಗಳು ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಾಹನ ಚಾಲಕರು ಇಂಧನ ಉಳಿಸಲು ಈ ಐದೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್​ ಗೇರ್​ ತೆಗೆದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್​​ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂಧನ ಉಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಲೀಸಾಗಿ ಹೋಗುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವೇ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಿದೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್​​ನಲ್ಲಿರುವ ವಾಹನಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ವಾಹನ ಸವಾರರು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬಳಸದೆ ಗೇರ್​ನಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಡೇಕೊಳ್ಳಮಠ ಬಳಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ
ಬಡೇಕೊಳ್ಳಮಠ ಬಳಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ (ETV Bharat)

ಬಡೇಕೊಳ್ಳಮಠ ಕ್ರಾಸ್ ದಾಟುವುದು ಎಂದರೆ ಜೀವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಟ್ರಕ್​ಗಳು ಪಲ್ಟಿ ಆಗಿ ಮೈಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಇಲ್ಲಿನ ದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವ ಉಳಿಸಬೇಕು.- ಶಿವಾನಂದ ಸಂಗನಾಯ್ಕರ, ನಾಗರಿಕ

'ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್' ಎಂದರೇನು?: ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಐದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸಿ, 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು 'ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಪಾಟ್' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡೇಕೊಳ್ಳಮಠ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 130ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಘಾತಗಳಾಗಿ 19 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟು, 90ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಡೆಡ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್​ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್​ ಮಾಡಿರುವುದು.
ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್​ ಮಾಡಿರುವುದು. (ETV Bharat)

ಈ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಎಲ್ಎಸ್ ಗೋಗಟೆ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ತಂಡವು ನೀಡಿದ ವರದಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ 1 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ರಸ್ತೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಸೇರಿ ಹಲವು ಸುಧಾರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಎನ್ಎಚ್ಎಐ ಒಪ್ಪಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಮುಗಿದಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗಲಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅಪಘಾತಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

Last Updated : August 12, 2026 at 9:04 PM IST

TAGGED:

ಬೆಳಗಾವಿ
ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ
ಡೆಡ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48
DEADLY SPOT IN BELAGAVI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.