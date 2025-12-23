ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈತ ದಿನ ನಿಮಿತ್ತ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಅನ್ನದಾತರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈತ ದಿನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ ಅನ್ನದಾತರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
Published : December 23, 2025 at 5:03 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಮನ್ವಯ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್, ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಐಸಿಎಆರ್-ಕೆವಿಕೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈತ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಕೃಷಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ರೈತ ಸಮುದಾಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರೈತರು, ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರ ವಂದನ ಸಂಭ್ರಮ 2025ರ ಗ್ರಾಮೀಣ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬೇಲೇರಿ, ಅಮೈ ಮಹಾಲಿಂಗ ನಾಯಕ್, ಹರೇಕಳ ಹಾಜಬ್ಬ ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ನಡಕಟ್ಟಿನ್ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರನ್ನೂ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಎನ್.ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ರೈತರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಮಾಜ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ರಾಜ್ಯದ ಇಡೀ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂದ ಗೌರವವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಜನರು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಈ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅನೇಕ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿವೆ. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳೆರಡೂ ಕೃಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಈ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದಾಗ, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಬದುಕಬಹುದು" ಎಂದರು.
"ರೈತರು ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯ ಮೂಲಕ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿಯಾಗಿ ಒಂದುವರೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಬೆಳೆ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಹೋಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಅನಾವರಣ: ರೈತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು 'ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಹೋಮ್' ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿಲಾಯಿತು. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯು ಬಿ2ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ2ಸಿ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ರೈತರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸಗಟು ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಮೂಹದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಸುಮಂಗಲಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ವೇದಿಕೆಯು ರೈತರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇತರ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಂತೆಯೇ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ಈ ಘಟಕಗಳು ಸುಮಾರು 2,000 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ" ಎಂದರು.
"ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ನೀತಿ ಬೆಂಬಲ ಅತ್ಯಗತ್ಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೀಜಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ನಡೆಸುವ ಕೃಷಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಎನ್.ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಸಮನ್ವಯ ಸಮೂಹದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಸುಮಂಗಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
