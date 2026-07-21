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ಅಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಸೆಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ: ಇಂದು 'ಮಿಥ್ಯ' ಚಿತ್ರದ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ!

'ಮಿಥ್ಯ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಒಲಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣದ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿನೋದ್ ಪುದು ನೀಡಿದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ROOPASHREE VORKADY
ನಟಿ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 21, 2026 at 1:22 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): "ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸಣ್ಣ ಆಸೆಯಿಂದ ನಾಟಕ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಾನು, ಇಂದು ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಾಜನವಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ" ಹೀಗೆಂದು ತಮ್ಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಅಭಿನಯ ಪಯಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು 'ಮಿಥ್ಯ' ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕ ನಟಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ನಟಿ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ.

'ಮಿಥ್ಯ' ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುರಸ್ಕಾರ ಒಲಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲುವಿನ ಕ್ಷಣಗಳು, ರಂಗಭೂಮಿಯ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳು ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸುದೀರ್ಘ ಪಯಣದ ಕುರಿತು ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್, ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ: "ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಪೂರ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ, ಕೂಗಿ, ಖುಷಿಯಿಂದ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ನಟಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಗೌರವ. ಚಿತ್ರತಂಡದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಗಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

'ಮಿಥ್ಯ' ಸಿನಿಮಾದ ಸವಾಲಿನ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್‌ಶಾಪ್: 'ಮಿಥ್ಯ' ಚಿತ್ರದ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರದ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಅವರು, "ನಿರ್ದೇಶಕ ಸುಮಂತ್​ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್‌ಶಾಪ್‌ಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದಾಗ ಮೊದಲು ಕೊಂಚ ಆತಂಕವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಸತತ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಮಯ ಹೊಂದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವರ್ಕ್‌ಶಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಆ ಪಾತ್ರದ ಆಳ ಮತ್ತು ಸವಾಲು ಅರ್ಥವಾಗಿದ್ದು. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ, ಕಾಳಜಿ ನೀಡುವ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ನೈಜವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಬೇಕಿತ್ತು. 'ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಹಜವಾಗಿ ಇರಿ' ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಶೈಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾದ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪಾತ್ರ ಇದಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ" ಎಂದರು.

500 ರೂಪಾಯಿ ಆಸೆಗೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಪಯಣ: ತಮ್ಮ ಅಭಿನಯ ಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ, "ನಾನು ಮೂಲತಃ ವರ್ಕಾಡಿ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗಿ. 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ನಟನೆಯ 'ಎಬಿಸಿಡಿ' ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಊರಿನ ನಾಟಕ ತಂಡವೊಂದಕ್ಕೆ ತುರ್ತಾಗಿ ನಟಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದರು. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಾಟಕದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಿದರು. 9ನೇ ತರಗತಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಸೆಗೆ ಮುಂದಿನ ನಾಟಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ. ಆ ನಂತರ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಹೀಗೆ ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಆರಂಭವಾದ ನಾಟಕದ ಮೇಲಿನ ಒಲವು, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ನಟನೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು" ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡರು.

20 ವರ್ಷಗಳ ಪಯಣ, 85ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳು: ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ರೂಪಶ್ರೀ ವರ್ಕಾಡಿ ಅವರು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ತುಳು, ಬ್ಯಾರಿ, ಕೊಂಕಣಿ, ಹವ್ಯಕ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 85ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುವಿನ 'ಬಿರ್ಸೆ'. ನಂತರ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆಯ 'ಬ್ಯಾರಿ'. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 'ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕಥೆ', 'ಸೈಕೋ' ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. 19-20ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೇ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸಿಕ್ಕ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. 500 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಶುರುವಾದ ಈ ಪಯಣ ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯವರೆಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

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MITHYA MOVIE
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