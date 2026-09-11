ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತಿದ್ದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮಗೆ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: 45 ವರ್ಷಗಳ ರಂಗಸೇವೆಗೆ ಒಲಿದ ಗೌರವ
ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಿ.ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 11, 2026 at 2:42 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಬಿ.ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ. 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದರೂ, ಎಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಎಲೆಮರೆಯ ಕಾಯಿಯಂತೆ ಇದ್ದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ 45 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಿ.ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುತಿಸಿದ್ದು, 2026 - 27ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಕಲಾವಿದರ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ಇವರು ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ನೀಲಗುಂದ ಬಸವನಗೌಡ್ರನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದಾಗ ಕಿತ್ತುತಿನ್ನುವ ಬಡತನವಿತ್ತು. ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಆಗದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಧುಮುಕಿದರು.
ಇವರು ಒಂದೇ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಗಳು ಎಂದೇ ನಾಟಕ ರಸಿಕರಿಂದ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಶೇಷ.
ಶಾಲೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನೂ ಏರದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆ: ಇವರು ಮೂಲತಃ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ಯಾಡಗುಪ್ಪಿ ಗ್ರಾಮದವರು. 1956ರಲ್ಲಿ ಜನನ. ಸದ್ಯ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನೂ ಏರದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಧನೆ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ನೀಲಗುಂದ ಬಸವನಗೌಡ್ರ ಪತ್ನಿಯಾದ ಬಿ.ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಈಗ ತಮ್ಮ 70ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಭಿಮಾನ, ಗೌರವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1970 - 72ರಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಿ.ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ನಾಟಕ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕೆ.ಬಿ.ಆರ್.ಡ್ರಾಮಾ ಕಂಪನಿ, ಗುಡಿಗೇರಿಯ ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ, ಹಾಸನದ ಶ್ರೀ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ, ಶ್ರೀ ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘ, ಆಶಾ ಪರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಲಾ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೆರೆದ ಸಾಧಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುದೀರ್ಘ 40 - 45 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಿ. ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ 2015ರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತ್ತು. 2017ರಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಹಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಂಘ - ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಮಠ ಮಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ.
ಬಿ.ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ನಾಟಕಗಳಿವು: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಬಿ.ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಆರೂನ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂಗಿ ಮಗ ಮಂಜು ಶೆಟ್ಟಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ 'ಮುದುಕನ ಮದುವೆ' ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಂದಾಕಿನಿ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ ಆಶಪುರ ಕಂಪನಿಗೆ ತೆರಳಿ ಎಚ್ಚರ ತಂಗಿ ಎಚ್ಚರ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ನಾಟಕ ಮೂನ್ನೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಓಡಿತ್ತು. ಈ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲು ಅಂದಿನ ಸಿಎಂ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ, ವರನಟ ಡಾ. ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇನ್ನು 'ವರ ನೋಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡು' ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಮುದುಕನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾತ್ರ, ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ, ಚಿನ್ನದ ಗೊಂಬೆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ, ತಾಯಿ ಕರಳು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ, ಸೊಸೆ, ಮಗಳು ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪಾತ್ರ, ಬಸ್ ಹಮಾಲ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಚನ್ನಪ್ಪ ಚನ್ನ ಗೌಡ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಎಚ್ಚರ ತಂಗಿ ಎಚ್ಚರ, ಕಾಳಿಂಗ ಸರ್ಪ, ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಲಜ್ಜೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಎಂತಹ ಮೋಜಿನ ಕುದುರೆ, ನನ್ನವರು ನನ್ನ ಹಡೆದವರು ಎಂಬ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಬಿ.ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಹುಟ್ಟು ಕಲಾವಿದೆ ಅಲ್ಲ: "ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಕಲಾವಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಅಭಿನಯಕ್ಕಿಳಿದೆ. ಅದರಿಂದ 50 ರಿಂದ 1500 ತನಕ ವೇತನ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮೂರು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ಯಾಡಗುಪ್ಪಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವೇತನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಕಲಾವಿದರು. ನಮ್ಮದು ಕಲಾವಿದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರುವ ಕುಟುಂಬ. ಇದೀಗ ಮಕ್ಕಳು ಅಭಿನಯ ಸಾಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಮರೆಯಂತೆ ಇದ್ದ ನನಗೆ 'ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಆಕಾಡೆಮಿ' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಡತನ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ರಂಗಭೂಮಿ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯಿತು: "ಬಹಳ ಬಡತನ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲು ಸಾರ್ಧಯವಾಗದೇ ಇರುವುದು ದೊಡ್ಡ ದುಃಖ. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ರಂಗಭೂಮಿ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆಯಿತು. ಅವರು ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆವು. ಇದೀಗ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಕೇವಲ ಐದುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಆರು ತಿಂಗಳು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಿರಿ ಮಗಳು ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಆಸರೆ ಆದಳು. ಇನ್ನು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಓದಿನ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ಕಲಾವಿದೆಯಾದಳು. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಕೂಡ ಓದದೇ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲೆಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲನ್ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಬಿ.ಸುಜಾತ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಬಿ ಮಂಜುಳಾ ಕೂಡ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ" ಎಂದರು.
ಪತಿ ನೀಲಗುಂದ ಬಸವನಗೌಡ್ರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನನ್ನ ಪತ್ನಿ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಲ್ಲದೇ ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿದ್ದರೆ ನಾನು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕೆಲ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ತುಂಬ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಡತನದಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ವೈರಿಗೂ ಬರಕೂಡದು. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಊಟ ಇಲ್ಲದೇ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಎಷ್ಟೋ ದಿನ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಐದಾರು ಕಿಮೀ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿರುವ ನೆನಪು. ಆದರೆ, ದೇವರು ತಿರುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ತಿರುವ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸಚಿವರಾದ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ, ವಿಶ್ವನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕಡಕೋಳ, ಚಂದಣ್ಣನವರ್ ಚಿಂದೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪುತ್ರಿ ಬಿ. ಸುಜಾತ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು. ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಹೊಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಬರಬೇಕು, ಈ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಸುಜಾತ ನಂಬರ್ 1 ದರಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮ್ಮನೇ ಕಾರಣ" ಎಂದು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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