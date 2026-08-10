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ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ʼಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾʼ ಅಭಿಯಾನ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಛಲವಾದಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‍ನವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

'Har Ghar Tiranga' campaign
ಬಿಜೆಪಿ ʼಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾʼ ಅಭಿಯಾನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 10, 2026 at 3:49 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ನಾಯಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದವು, ಬೇರಾವ ನಾಯಿಗಳೂ ಹೋರಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‍ನವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‍ನವರ ನಾಯಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.

ʼಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾʼ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಕೆ.ಸಿ.ಜನರಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬಳಿಯಿಂದ ಇಂದು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ತ್ರಿವರ್ಣ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‍ನವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬೇಕು?. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಕಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಗಾಂಧಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜೋತುಬಿದ್ದ ಕೆಲವೇ ಸೈಕೋಪಾತ್ ಮತ್ತು ತುಕ್ಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್‍ಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ದೇಶಭಕ್ತರು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ದೇಶದ್ರೋಹದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಚ್ಛಿದ್ರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಗಳು ಈ ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಲೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ, ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಈಗ ಬಂದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವವರ ಎದೆಗೆ ಚುಚ್ಚುವ ರೀತಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರು ಏನೂ ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಲಿ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಬಿಜೆಪಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‍ನವರು ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತ್ ಜೋಡೊ ಎಂದರೆ ಅರ್ಥವೇನು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು ತಂದು ಜೋಡಿಸುವುದೇ ಇದರ ಉದ್ದೇಶವೇ?. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‍ನವರಿಗೆ ತಾಖತ್ ಇದೆಯಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‍ನವರು ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಭಾರತ್ ಜೋಡೊ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಬಿಜೆಪಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'Har Ghar Tiranga' campaign
ಬಿಜೆಪಿ ʼಹರ್ ಘರ್ ತಿರಂಗಾʼ ಅಭಿಯಾನ (ETV Bharat)

ನಕಲಿ ಗಾಂಧಿಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ: ನಕಲಿ ಗಾಂಧಿಗಳಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನೈತಿಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಕಲಿ ಗಾಂಧಿಗಳದ್ದು. ಒರಿಜಿನಲ್ ಗಾಂಧಿಗಳು ಎಂದೋ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಮನೆಯ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಗಾಂಧಿಗಳು ಈಗ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‍ನವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಟೀಕೆ ಮಾಡುವವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದವರಲ್ಲ. ಆಗಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೇರೆ ಈಗಿನದ್ದು ಬೇರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಂದೋ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹಳೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್​ ಘರ್ ತಿರಂಗಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಣ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಮನೆಗೆ ತಿರಂಗವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಮೇಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಿ.ನಾಂಗೇಂದ್ರ: ಬಿ.ವೈ.ವಿಜಯೇಂದ್ರ

TAGGED:

BENGALURU
CONGRESS
FREEDOM STRUGGLE
ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ
CHALAVADI NARAYANASWAMY

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