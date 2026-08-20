ಕಸವೆಂದು ಎಸೆಯುವ ಮೀನಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಹಲ್ಲು-ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ ಸಂಜೀವಿನಿ: ಮುಳ್ಳು, ಹುರುಪೆಯಿಂದ 'ನ್ಯಾನೋ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಪಟೈಟ್' ಆವಿಷ್ಕಾರ!
ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ವಿವಿ ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಂಜ ನಾಯ್ಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡ ಇದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 20, 2026 at 3:34 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಮೀನು ಎಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಲವರಿಗೆ ಮೀನು ತಿನ್ನಲು ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಭಯವೆಂದರೆ ಅದರ 'ಮುಳ್ಳು' ಮತ್ತು 'ಹುರುಪೆ' (ಸ್ಕೇಲ್ಸ್). ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಮೀನಿನಿಂದಲೇ ದೂರ ಉಳಿಯುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೀನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಹೊರಬರುವ ಮುಳ್ಳು, ತಲೆ, ಕರುಳು ಮತ್ತು ಹುರುಪೆಗಳನ್ನು ಕಸವೆಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ಗೆ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತ್ಯಾಜ್ಯವೆಂದು ಎಸೆಯುವ ಇದೇ ಮೀನಿನ ಮುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಹುರುಪೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಮುರಿದ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸುವ (Bone Grafting) ಹಾಗೂ ಹಲ್ಲಿನ ದಂತಕ್ಷಯವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಔಷಧೀಯ/ಬಯೋ-ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಂಜ ನಾಯ್ಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಶೇ. 40ರಷ್ಟು ತ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ. ಮೀನನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಫಿಲೆಟ್ ತೆಗೆದಾಗ, ಶೇಕಡಾ 60 ರಿಂದ 65ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಂಸ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ 35 ರಿಂದ 40ರಷ್ಟು ಭಾಗ (ಮುಳ್ಳು, ಹುರುಪೆ, ತಲೆ, ಕರುಳು ಇತ್ಯಾದಿ) ತ್ಯಾಜ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಸರ ಸೇರಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರುವ ಮೀನಿನ ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾದ ಪ್ರೊಟೀನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ರಂಜಕ (ಫಾಸ್ಫರಸ್) ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಳಸಿ ಶೂನ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ (Zero Waste Processing) ತತ್ವದಡಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಮಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಂಜ ನಾಯ್ಕ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ.
ಏನಿದು 'ನ್ಯಾನೋ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಪಟೈಟ್' (Nano-hydroxyapatite)?: ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ-ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಗರ: ಮೀನಿನ ಮುಳ್ಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮೀನುಗಳ ಹುರುಪೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನಿಖರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿದೆ (1.67 ಅನುಪಾತ).
ಥರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಮೀನಿನ ಮುಳ್ಳು ಹಾಗೂ ಹುರುಪೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, 'ಥರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್' (Thermal Calcination) ಎಂಬ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಅತೀ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಾತ್ರದ (10 ರಿಂದ 15 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್) ‘ನ್ಯಾನೋ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಪಟೈಟ್’ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?:
ಮೂಳೆ ಮುರಿತ ಮತ್ತು ಬಲವರ್ಧನೆ (Bone Grafting): ಗಂಭೀರ ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ವಯೋಸಹಜವಾಗಿ ಮುರಿದ ಮಾನವನ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಮೂಳೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿ.
ಹಲ್ಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (Dental Restoration): ದಂತಕ್ಷಯ (ಕುಳಿಗಳು) ಉಂಟಾದಾಗ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ದಂತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಗಮ್/ಫಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಯಾಯ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಪಟೈಟ್ ಅನ್ನು ಹಸು (Bovine) ಅಥವಾ ಹಂದಿಯ (Porcine) ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಮೀನಿನಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರೊ. ಡಾ. ಬಿ ಮಂಜ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು, "ಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಕಲ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೇಚರ್ ಸೂಪರ್ ಫುಡ್ ಎನ್ನಬಹುದು. ಕೇವಲ ಮಾಂಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಕಸವೆಂದು ಎಸೆಯುವ ಮುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಹುರುಪೆಯಲ್ಲೂ ಅಪಾರ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೀನಿನ ಚರ್ಮದಿಂದ ಲೆದರ್ ತಯಾರಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಮುಳ್ಳು ಮತ್ತು ಹುರುಪೆಯಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ‘ನ್ಯಾನೋ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಪಟೈಟ್’ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಬಯೋ-ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬಹುದು" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವರ್ಗಾವಣೆ (TOT) ಹಾಗೂ ಪೇಟೆಂಟ್: ಈ ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು (Technology Transfer - TOT) ಆಸಕ್ತ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ (MSME) ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಮೀನಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ.
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