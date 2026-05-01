ಮೇ 16ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ನನ್ನ ಖಾತೆ' ಆಂದೋಲನ: ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ 23 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಇ-ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : May 1, 2026 at 7:30 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೇ 16ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 'ನನ್ನ ಖಾತೆ' ಆಂದೋಲನ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಮೇ 16ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಖಾತೆ ಆಂದೋಲನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜಿಬಿಎ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 50 ಕಡೆ ಕೌಂಟರ್ ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೌಂಟರ್ಗೆ 100 ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸುಮಾರು 5,000 ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ" ಎಂದರು.
"ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು.
23 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಇ-ಖಾತೆ ವಿತರಣೆ: "ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ 23 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಇ-ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
"23 ಲಕ್ಷ ಇ-ಖಾತಾಗಳ ಪೈಕಿ 13 ಲಕ್ಷ ಇ-ಖಾತಾಗಳನ್ನು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ SMS ಮತ್ತು WhatsApp ಮೂಲಕ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಉಪ-ನೋಂದಣಿ ಕಚೇರಿಯ ನೋಂದಣಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಖರೀದಿದಾರರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇ-ಖಾತಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಗರಿಕರು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಇ-ಖಾತಾದಲ್ಲಿನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲೇ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಇ-ಖಾತಾ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ಗಳು ಲಾಗಿನ್ಲ್ಲಿ 5 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
6ನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಭೂಮಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ: "ಜನರ ಋಣ ತೀರಿಸುವ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆರನೇ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಭೂಮಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬಂದ ಆಸ್ತಿ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇ-ಖಾತಾ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಭೂಮಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 13,00,000 ದಾಖಲೆಗಳು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನಾವು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 23 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ಇ-ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ. 10 ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 13 ಲಕ್ಷ ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಇ-ಖಾತಾ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 1.27 ಲಕ್ಷ ನಾಗರಿಕರು ಹೊಸ ಇ-ಖಾತಾಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 1.19 ಲಕ್ಷ ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗಿದೆ. 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಂಚನೆ ತಡೆಯಲು ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆನ್ ಲೈನ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.
7,000 ಜನರ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎ-ಖಾತೆ: "ಬಿ ಖಾತಾ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 7,000 ಜನರ ಆಸ್ತಿಗಳ ದಾಖಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಎ ಖಾತೆ ಕೊಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 7,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಾಗರಿಕರ 'ಬಿ' ಇಂದ 'ಎ' ಖಾತಾ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಒಸಿ (OC) ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ಲಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಮೂಹ ಹೊಸ ಇ-ಖಾತಾ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 37,480 ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (Occupancy Certificate) ಹೊಂದಿರುವ ಬಹುಮಹಡಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಇ-ಖಾತಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
10 ಜಿಜಿಎ ಜಿಎಸ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ: "ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಕೇಂದ್ರವಿರುವಂತೆ BOOT ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 10 GBA GSKಗಳನ್ನು ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿವೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
"ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ನಾಗರಿಕ ಸಹಾಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಕೌಂಟರ್ಗಳಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೇಟಿ/ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೂ GBA GSKಯ BOOT ಪಾಲುದಾರರು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು GBA ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಾಗರಿಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿಗಳ ದಾಖಲೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದವರು ದೂರುಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಆಡಳಿತ ಕೊಡಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
