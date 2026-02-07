ಪೋಡಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ 'ನನ್ನ ಭೂಮಿ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ತಾಂಡಾ,‌ ಹಾಡಿ, ಹಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ; ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ

ETV Bharat / state

ಜನರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ, ಇ ಸ್ವತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 7, 2026 at 1:48 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಪೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲು 'ನನ್ನ ಭೂಮಿ' ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 2013 ರಿಂದ 2018 ತನಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5840 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2018 ರಿಂದ 2023 ನಡುವೆ 8500 ಪೋಡಿ ‌ಪ್ರಕರಣ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಭೂಮಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ 89 ಸಾವಿರ (1,89,000) ಪೋಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ‌. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಲಕ್ಷ ಪೋಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ‌ ಎಂದರು.

ತಾಂಡಾ,‌ ಹಾಡಿಗಳು, ಹಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 49 ಲಕ್ಷ ಜಮೀನಿಗಳು ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡುವ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು 40-50 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ 49 ಲಕ್ಷ ಜಮೀನುಗಳ ಪೈಕಿ ಒಟ್ಟು 11 ಲಕ್ಷ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ 90 ಸಾವಿರ ಜಮೀನುಗಳಿವೆ ಶೇ. 50% ರಷ್ಟು ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ. ಕೆಲ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೌತಿ ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಎ ಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಐದಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಜನರಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ನೋಂದಣಿ, ಇ ಸ್ವತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಆಗ್ತಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಗುರುತಿಸಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಭೂಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 63.5 ಕೋಟಿ ಪುಟಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆನ್​ಲೈನ್​ ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಜನರು ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆಯುವುದು, ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬೀಳಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಳಿಗೂ ಕಡಿವಾಣ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದರು.

