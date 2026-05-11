ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದ ವರನಟ: ಅಣ್ಣಾವ್ರು ತಿಂದ ಬಳಿಕ ವೆಂಕಟೇಶ್ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಶುಕ್ರದೆಸೆ
ಇವರ ಬಳಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಕೇಳಲು ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ.
Published : May 11, 2026 at 10:03 AM IST
ಮೈಸೂರು: ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಅದರ ರುಚಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮನತಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ವರನಟ ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಭಾಗ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಲ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಠಾಯಿ ಖರೀದಿಸಿ, ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.
ದೊಡ್ಡ ನಟನಾದರೂ, ತಾವು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ತಿಂಡಿ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಂತೆ ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಮಿಠಾಯಿಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ವೀಟ್ ನೇಮ್: ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂಭಾಗ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ತಿಂದ ನಂತರ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಎಲ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರದೆಸೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇವರ ಬಳಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಕೇಳಲು ಬರುವ ಗ್ರಾಹಕರು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಲ್.ವೆಂಕಟೇಶ್.
ಡಾ.ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅಲ್ಲದೇ, ನಟರಾದ ವಿಷ್ಞುವರ್ಧನ್, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಶಿವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಜಗ್ಗೇಶ್, ದರ್ಶನ್, ನಟಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಸಹ ನಟ-ನಟಿಯರು ಕೂಡ ಇವರ ಬಳಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಠಾಯಿ ಖರೀದಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಎಲ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನಟ-ನಟಿಯರಿಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಠಾಯಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲ್ಲೂ ಇದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ, ಊರೂರು ಅಲೆದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ನಂತರ ನಂಜನಗೂಡಿನ ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ನಾನು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಸೇರಿ ಮಿಠಾಯಿ ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಈಗ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಿಠಾಯಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಲ್.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲ್ಲೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಠಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮಿಠಾಯಿಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಮಿಠಾಯಿ ಎಂದು ಜನರೇ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲದ ಮಿಠಾಯಿ ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅದೇ ರುಚಿ ಇದೆ. ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ, ಮಿಠಾಯಿ ಮನೆಗೂ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಧೀರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಅಶ್ವತ್ಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಿಠಾಯಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿಠಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪುರೋಹಿತರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
