ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ, ಲೀಟರ್ಗೆ ₹8 ಎಂದು ಹೇಳಿ ₹13ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ!
ಶುಭಂ ಹಾಗೂ ಹೊಮೊಜಿನೈಸ್ಡ್ ಶುಭಂ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು 12 ರಿಂದ 13 ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದೆ.
Published : November 4, 2026 at 8:09 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ 8 ರೂ. ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟೋನ್ಡ್ ಹಾಲಿಗೆ 8 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಶುಭಂ ಹಾಗೂ ಹೊಮೊಜಿನೈಸ್ಡ್ ಶುಭಂ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು 12 ರಿಂದ 13 ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊಸರಿನ ದರವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ಘೋಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾದ 8 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ 7 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕ ರೈತರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ 1 ರೂ.ವನ್ನು ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟಗಳ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್, ಸಾಗಣೆ, ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ದರ ಏರಿಕೆಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಟೋನ್ಡ್ ಹಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹಾಲು ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಟೋನ್ಡ್ ಹಾಲಿನ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ 46 ರೂ. ದರವಿತ್ತು. ಇದೀಗ 8 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ 54 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ, ಶುಭಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹಾಲಿನ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದರ 52 ರೂ.ನಿಂದ 64 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 12 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹೊಮೊಜಿನೈಸ್ಡ್ ಶುಭಂ ಹಾಲಿನ ದರ 53 ರೂ.ನಿಂದ 66 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 13 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 8 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ, ವಿವಿಧ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಮೊಸರಿನ ದರವನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಬಡ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ: ಗ್ರಾಹಕ ವನಿಸನ್ ಸಂದ್ರಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ನಮ್ಮಂತಹ ಬಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಲು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಲೀಟರ್ಗೆ ನಾಲ್ಕೈದು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೇಗೋ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಏಕಾಏಕಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಗ್ರಾಹಕ ಗುರುನಾಥ ಅಮರಾವತಿ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ 8 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಈಗ 12 ರೂ.ವರೆಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೇಳುವುದೊಂದು, ಮಾಡುವುದೊಂದು ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇಂತಹ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಡುವೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಸರ್ಕಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲದರ ಹೊರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆಯೇ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ರವಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, "ಹಾಲಿನ ದರ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇವಲ 8 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ 12 ರೂ.ವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ದರ ಏರಿಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
ಗ್ರಾಹಕ ಗಜಪತಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಾಲಿನ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಕುಟುಂಬದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಹಾಲು ಪ್ರತಿದಿನದ ಬಳಕೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಖರೀದಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಸಿ: ನಂದಿನಿ ಹಾಲಿನ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ಗುರುಸಿದ್ದ ಕಟಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಾಲಿನ ದರ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊಸರಿನ ಮಾರಾಟವೂ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ. ಮೊಸರಿನ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದರ 56 ರೂ.ನಿಂದ 68 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, 12 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ 8 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಈಗ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನಾಗರಿಕರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
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